به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، ناصر امین‌زاده رئیس فرهنگسرای اندیشه با اعلام خبر انتشار فراخوان جشنواره شعر آیینی «عین علی» گفت: همزمان با ۱۳ رجب و سالروز ولادت با سعادت امیرالمومنین، امام علی علیه السلام فرهنگسرای اندیشه جشنواره شعر آیینی «عین علی» را برگزار می‌کند.

وی افزود: این جشنواره شعر که با هدف انتشار اشعار آیینی پیرامون امام علی علیه السلام، مدح مقام والای حضرت و گرامیداشت جایگاه پدر است، توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با دبیری اجرایی فرهنگسرای اندیشه در سطح کشوری برگزار می‌شود.

رئیس فرهنگسرای اندیشه با اشاره به هدف برگزاری این رویداد فرهنگی ادبی گفت: این جشنواره به منظور سرایش اشعار آیینی با مضامین جدید و انتشار آنها با نگاهی تازه‌تر از سوی شعرا و علاقه‌مندان به آموزه‌های دینی برگزار می‌شود. علاوه بر این، این جشنواره می‌تواند محفلی برای انتقال پیام اهل بیت، آشنایی با سیره حضرت علی (ع)، تعمیق شناخت شیعیان به ایشان، زنده نگه داشتن معارف ولایت علوی و نیز تبیین ابعاد مختلف زندگی، فضائل فردی و اجتماعی و شخصیت متعالی امیرالمومین (ع) باشد.

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ در ادامه گفت: برهمین اساس از همه شاعران کشور و علاقمندان دعوت می‌کند تا اشعار خود را با موضوع مدح و ستایش امیرالمؤمنین (ع) و بیان ویژگی‌های اخلاقی امام اول شیعیان به دبیرخانه فرهنگسرای اندیشه ارسال کرده و در این جشنواره شرکت کنند. این جشنواره با همکاری فرهنگسراهای شهر تهران و سایر مراکز وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

براساس فراخوان جشنواره «عین علی»، علاقه‌مندان از روز میلاد حضرت علی علیه‌السلام تا ۲۲ اسفندماه مهلت دارند تا آثار خود را به پست الکترونیکی فرهنگسرای اندیشه به نشانی Pur.andisheh@gmail.com ارسال کنند.