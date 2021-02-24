به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، وکیل خانواده «آنجلو کوئینتو» (Angelo Quinto) ۳۰ ساله از ایالت کالیفرنیای شمالی اعلام کرد که یک مامور پلیس زانوی خود را به مدت حدود ۵ دقیقه روی گردن او قرار داد؛ حادثه ای که باعث خفگی وی شد.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، «جان ال بوریس» (John L. Burris) وکیل خانواده مقتول در این خصوص تصریح کرد که خواهر وی در روز حادثه به دلیل نگرانی از اینکه احتمال دارد او که به اضطراب و افسردگی مبتلا بود به مادرشان آسیب بزند، با پلیس تماس می‌گیرد.

وکیل خانواده مقتول اضافه کرد: اما پلیس ها هیچ تلاشی برای درک شرایط نمی‌کنند و در عوض خیلی سریع «آنجلو کوئینتو» را از دستان مادرش که او را برای آرام کردن از پشت گرفته بود، خارج می‌کنند.

«جان ال بوریس» ادامه داد که یک مامور پلیس با قرار دادن زانوی خود بر گردن «آنجلو کوئینتو» به مدت حدود ۵ دقیقه مانع واکنش وی شده است و در همان حال، یک مامور دیگر تلاش کرد پاهای مقتول را بی حرکت نگه دارد. «کوئینتو» هوشیاری خود را از دست داد و با آمبولانس به یک بیمارستان منتقل شد که ۳ روز بعد در آنجا جان سپرد.

گفتنی است که در ماه ژوئن (خرداد) و در پی قتل «جورج فلوید» توسط پلیس مینیاپولیس، جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» به راه افتاد و سبب اعتراضات گسترده‌ای در آمریکا شد و موجی از خشم را نسبت به نابرابری‌های نژادی در این کشور به راه انداخت.

با وجود این اما پلیس آمریکا از نوعی ایمنی نانوشته در خصوص مبرا بودن از اتهام خشونت و بدرفتاری با سیاه پوستان برخوردار است و تا کنون در ایالات متحده پلیسی بدلیل بدرفتاری با سیاه پوستان محاکمه نشده است.