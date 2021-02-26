کاهش ۱۶ درصدی تردد وسایل نقلیه نسبت به روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۵۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محور رامیان – اولنگ – شاهرود ، واقع در استان‌های گلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود

است .۲- محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ا

است .۳- محور شهداد – نهبندان، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود

است .۴- محور خرم آباد – پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ ۶ بهمن ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۵ – محور قزوین - همدان کیلومتر ۱۱۰، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۲ فروردین ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۶ - محور فرعی سی سخت– پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۲۲ آبان ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۷ – محور گنجنامه - تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ آذر ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۸ – محور سروآباد - پاوه، واقع در استان کردستان، از مورخ ۳ آذر ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۹– محور وازک - بلده، واقع در استان مازندران، از مورخ ۳ آذر ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود

است .۱۰ – محور پونل - خلخال، واقع در استان گیلان، از مورخ ۶ آذر ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود

است .۱۱ – محور پدافند جنوب غرب - امیدیه، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۱ دی ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود

است .۱۲ – محور فرعی مسجد سلیمان - ایذه، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۱ بهمن ۹۹ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

۱- محور چالوس (حدفاصل مرزن آباد تا دزدبن)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ دی ماه لغایت ۱۲ اسفند ماه ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته بغیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری و اصلاح مسیر، حدفاصل کیلومتر ۵ الی ۱۵ مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱ - آزادراه قزوین - کرج - تهران (باند جنوبی) ، (حد فاصل تیر ۱۱۸۰( آبیک) الی تیر ۲۰۰ ( گرمدره)) ، واقع دراستان البرز ، از مورخ ۱ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۹ الی ۱۵ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری ، حدفاصل تیر ۱۱۸۰ الی تیر ۲۰۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲ - آزادراه تهران - کرج - قزوین (باند شمالی)، واقع دراستان البرز، از مورخ ۱ مهر لغایت ۱۳ اسفند ۹۹، از ساعت ۹ الی ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری از کیلومتر ۱۰ الی ۵۰ (حدفاصل پل فردیس تا پل هشتگرد)، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۳- محور اسلامشهر- احمد آباد مستوفی (بعد از پل اتوبان ساوه تا تقاطع اتوبان آزادگان)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۶ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۹ الی ۱۵ روزهای شنبه تا سه شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۲ روزهای چهار شنبه هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات در صورت انسداد مسیر تردد از مسیر جایگزین آزاد راه تهران- ساوه و یا بزرگراه آزادگان، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۴- محور تهران - رودهن و بالعکس (کمربندی جنوبی بومهن)، واقع در استان تهران، از مورخ ۱ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۱۲ الی ۱۷ روزهای شنبه، از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای یکشنبه تا سه شنبه، از ساعت ۷ الی ۱۲ روزهای چهارشنبه هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصل دار، از کیلومتر ۲۲ الی ۵۰۰+۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۵- آزاد راه قم – تهران، واقع دراستان قم، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته و از ساعت ۸ الی ۱۵ روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات پروژه تهیه نیوجرسی بتنی مفصلی و نصب، کیلومتر ۳۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۶- آزاد راه تهران – قم و بالعکس، واقع دراستان تهران، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۲ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات مرمت و نصب نیوجرسی‌های بتنی مفصلی دار رفوژ میانی، کیلومتر ۳۵ الی ۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۷- محور کرج – چالوس (محدوده سه راهی کندر تا خوزنکلا)، واقع دراستان البرز، از مورخ ۶ آبان لغایت ۱۹ اسفند ۹۹، از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روزهای شنبه و از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته، بغیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات حفاری جهت گاز رسانی، ازکیلومتر ۳ الی ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- آزاد راه تهران – ساوه ( حد فاصل عوارضی اول تا عوارضی دوم)، واقع دراستان تهران ، از مورخ ۲۲ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۱۴ الی ۱۸ روزهای شنبه ، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای چهارشنبه هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات بازیافت آسفالت گرم ، کیلومتر ۴ الی ۳۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود

۹- آزاد راه تهران – قم (باند رفت و برگشت)، واقع دراستان تهران، از مورخ ۳۰ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصل دار، کیلومتر ۳۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۰- آزاد راه تهران – ساوه (حد فاصل رباط کریم تا انتهای حوزه)، واقع دراستان تهران، از مورخ ۶ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روزهای شنبه، از ساعت ۹ الی ۱۶ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و همچنین از ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای چهارشنبه هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۱- آزاد راه قم – تهران (باند غربی)، واقع دراستان قم، از مورخ ۲۱ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ و روزهای سه شنبه، پنجشنبه هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و آسفالت، کیلومتر ۴۲ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

بوشهر:

۱- محور خورموج– لاور- دشت پلنگ و بالعکس ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور، ازکیلومتر ۱۰ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۲- محور کمربندی کنگان- دوراهک (بی بی حبش)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر همسطح، ازکیلومتر ۷۰۰+۶ الی ۵۵۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۳- محور کنگان- عسلویه (پل ال ان جی- پل سیراف)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۵ آذر لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات فوگسیل، ازکیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۴- محور خلیفه‌ای- دهداران - آبپخش (وبلعکس)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۵ آذر لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات فوگسیل، ازکیلومتر ۱۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۵- محور برازجان- آبپخش (میدان تره بار- پل کلل و بلعکس)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۴ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات فوگسیل، ازکیلومتر ۵ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۶- محور برازجان - گناوه، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۴ اسفند لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، ازکیلومتر ۰ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان جنوبی:

۱- محور بیرجند – قاین ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۹ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۶ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی ، از کیلومتر ۵ تا ۱۰۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی:

۱- محور باغچه – نیشابور(باند برگشت) ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۷ الی ۱۶ ، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۲- محور طرقبه – نغندر، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۵ اسفند ۹۹، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث پل زیر گذر، از کیلومتر ۲۰۰+۸ الی ۸۵۰+۸، تردد از کنار گذر احداثی همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۳- محور کاشمر – سه راهی فیض آباد، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات خاکریزی، احداث ابنیه فنی، اجرای روسازی و آسفالت، از کیلومتر ۱ الی ۵، تردد از کنار گذر احداثی همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۴- محور مشهد – چناران (فرعی دولت آباد)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر، از کیلومتر ۶۰۰+۴ الی ۶۰۰+۵، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۵- محور نیشابور - باغچه (باند رفت)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۷ الی ۵۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۶- محور سلطان آباد - دوغایی، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۲ الی ۳۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۷- محور تربت حیدریه - رشتخوار، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۰۰+۰ الی ۵۰۰+۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۸- محور تربت حیدریه - رشتخوار، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۶ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۹- محور رشتخوار - خواف، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۰- محور باغچه - تربت حیدریه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۴ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۱- محورکمربندی تربت حیدریه - مشهد، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۵ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی، لکه گیری و اجرای رویه اسفالت، از کیلومتر ۰ تا ۱۹، یک لاین از محور مسدود بوده و تردد از لاین مجاور، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۲- محور باغچه - نیشابور (پل بینالود)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل با آسفالت پلیمری، کیلومتر ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۳- آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد (باغچه- چناران)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل با آسفالت پلیمری، کیلومتر ۲۰+۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۴- آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد (باغچه- چناران)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل با آسفالت پلیمری، کیلومتر ۳۰۰+۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۵- آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد (باغچه- چناران)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۱ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل با آسفالت پلیمری، کیلومتر ۵۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۶- محور گناباد- مشهد (روستای بیلند گناباد)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۵ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر، از کیلومتر ۱ تا ۴۰۰+۲، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۷- محور کاشمر- شادمهر (فرگ – قوچ پلنگ)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۵ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر، کیلومتر ۷۴۰+۷، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۸- محور گناباد- تربت حیدریه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری و عملیات میکروسیرفیسینگ، از کیلومتر ۰ الی ۴۵، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

۱- محور شیروان- فاروج، واقع دراستان خراسان شمالی ، از مورخ ۱۵ اسفند لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی، از کیلومتر ۲۰۰+۰ الی ۱۷۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۲- محور بجنورد- شیروان، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۱ اسفند لغایت ۱۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

زنجان:

۱- آزاد راه زنجان – قزوین ( باند شمالی و جنوبی ) ، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۸ الی ۱۸ ، بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در رفوژ میانی، کیلومتر ۱۰۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

سیستان وبلوچستان:

۱- محور زاهدان – نهبندان، واقع دراستان سیستان وبلوچستان ، از مورخ ۱ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۵ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت قطعه‌ای ، ازکیلومتر ۲۰۵ الی ۱۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

فارس:

۱- محور شیراز – بیضا ( احداث آزاد راه شیراز – اصفهان )، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۲ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، بصورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات انفجار و ترانشه برداری ، ازکیلومتر ۳۲۹ الی ۳۳۴، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم شیراز- بیضا، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قزوین:

۱- سه راهی شامی شاپ– زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل ، کیلومتر ۵ و ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲- محور دانسفهان –بوئین زهرا - ساوه، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۹ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۳- آزاد راه قزوین –کرج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، کیلومتر ۴۰۰+۲۸ الی ۵۰۰+۲۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۴- آزاد راه قزوین –زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، کیلومتر ۲۵ الی ۶۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۵- آزاد راه قزوین –کرج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات میکروسرفیسینگ، کیلومتر ۰ الی ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۶- آزاد راه قزوین –زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، درزگیری و میکروسرفیسینگ، کیلومتر ۰ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۷- آزاد راه قزوین –رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، درزگیری و میکروسرفیسینگ، کیلومتر ۵۰۰+۶ الی ۶۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۸- محور قزوین –تاکستان (زیر گذر غفاری)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات تعریض زیرگذر، کیلومتر ۲ الی ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۹- آزادراه قزوین –زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۹ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷، روزهای شنبه، یکشنبه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هرهفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، کیلومتر ۳۵ الی ۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۰- آزادراه قزوین –رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۱- محور آبیک– خاکعلی – کمال آباد، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۰ الی ۵۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۲- آزاد راه قزوین –زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۹ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل دوموج و نصب گاردیل سه موج، کیلومتر ۳۵ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۳- محور قدیم قزوین –رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بازسازی دیوار حائل، کیلومتر ۵۸ الی ۶۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۴- محور رحیم آباد –آوج (محدوده صادق آباد)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۲ آذر لغایت ۱۹ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و چاله پرکنی، کیلومتر ۰ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۵- محور قزوین –الموت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه تا چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۷ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات خط انتقال آب، کیلومتر ۶۰۰+۰ الی ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۶- آزادراه قزوین –رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۵ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بازسازی دیوار حائل، کیلومتر ۵۸ الی ۶۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۷- آزادراه قزوین –کرج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۵ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب تابلوهای هدایت مسیر و تابلوهای اطلاعاتی جاده جدید الاحداث چرم شهر، کیلومتر ۴۲ الی ۴۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۸- آزادراه قزوین –رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۵ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب بیلبورد تبلیغاتی، کیلومتر ۱۸، ۶۷ و ۶۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۹- آزادراه قزوین –کرج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۸ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب دوربین نظارت تصویری، کیلومتر ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲۰- آزادراه قزوین –رشت (شمالی)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۸ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات خط کشی، از کیلومتر ۰ تا ۵۰۰+۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲۱- آزادراه قزوین –رشت (جنوبی)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۸ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات ترفیع و جمع آوری گاردریل، از کیلومتر ۰ تا ۵۰۰+۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قم:

۱- آزاد راه قم – تهران ، واقع دراستان قم ، از مورخ ۵ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹ ، از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته و از ساعت ۸ الی ۱۵ روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات پروژه تهیه نیوجرسی بتنی مفصلی و نصب ، کیلومتر ۳۰ الی ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲- آزاد راه قم – تهران (باند غربی)، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۲ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ و روزهای سه شنبه، پنجشنبه هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۳- محور کمربندی جنوبی قم – اراک، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۲ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ و روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۴- محور قدیم قم – تهران، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۲ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روزهای شنبه و از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای یکشنبه و دوشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۵- محور قم – اراک (تقاطع شاه جمال- رفت و برگشت)، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و چهارشنبه و هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات بهسازی رمپ تقاطع A ، کیلومتر ۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۶- آزاد راه قم – تهران (باند غربی)، واقع دراستان قم، از مورخ ۲۱ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ الی ۱۴ و روزهای سه شنبه، پنجشنبه هر هفته بغیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و آسفالت، کیلومتر ۴۲ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه وبویر احمد:

۱- محور یاسوج- بابامیدان، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ ۱۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات گاردریل ، از کیلومتر ۱ الی ۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۲- محور بابامیدان - سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات گاردریل، از کیلومتر ۱ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۳- محور یاسوج- سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات ایمن سازی و اصلاح نقطه پر تصادف قوس لما، از کیلومتر ۵۰۰+۶۰ الی ۵۰۰+۶۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۴- محور پل بریم- گچساران- خیرآباد، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۶ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۵- محور پادوک- دهدشت، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۲ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۶- محور دهدشت – بهبهان، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۲۱ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات حذف نقطه حادثه خیز، از کیلومتر ۱ الی ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۷- محور باشت – چرام- دهدشت، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۰ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۸- محور دهدشت – قلعه رئیسی- دیشموک، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۰ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۷ الی ۶۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۹- محور باشت – گچساران، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد، از مورخ ۱۴ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بتن پاشی، از کیلومتر ۶ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱- محور بندر ترکمن- آق قلا، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۲۹ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات راهسازی شامل زیر سازی و احداث پل، از کیلومتر ۰ تا ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور کردکوی- بندر ترکمن ، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۲۹ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات راهسازی شامل زیر سازی و احداث پل، از کیلومتر ۰ تا ۱۸۷+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود

۳- محور اینچه برون –گنبد، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۴- محور نوکنده – گرگان (بریدگی غربی کردکوی)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض دور برگردان، از کیلومتر ۹۸۸+۱۹ الی ۸۸۸+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۵- محور نوکنده – گرگان (بریدگی غربی النگ)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض دور برگردان، از کیلومتر ۷۳۰+۲۴ الی ۶۳۰+۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۶- محور گنبد – آزاد شهر (تقاطع قره سو)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۲۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات دور برگردان، کیلومتر ۶۰۰+۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۷- محور گنبد – آزاد شهر (تقاطع خط نو)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۲۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات دور برگردان، کیلومتر ۸۰۰+۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۸- محور گرگان – جلین (سر خط روستای نومل)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۶ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تعمیر اساسی پل، از کیلومتر ۸۰۰+۱ الی ۹۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور سیمین شهر – آلتین تخماق، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۸ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، از کیلومتر ۷۵۰+۸ الی ۹۰۰+۸، محور فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی سمت چپ پل ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۰- محور سه راهی کلاله، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۰ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۵۰۰+۳ الی ۵۷۲+۴، محور گالیکش به کلاله مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین دوربرگردان کیلومتر ۳۰۰+۹ و سپس از مسیر احداثی، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۱۱- محور قوجمز – یک قوز (صالح آباد)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۲۵ دی لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بازسازی پل، از کیلومتر ۵۵۰+۹ الی ۶۵۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۲- محور گرگان – کرد کوی (سه راهی شصت کلاته)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۵ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات پل با دهانه ۲ متری، از کیلومتر ۱۰۰+۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۳- محور گمیشان – آق قلا، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۷۰۰+۱۳، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۴- محور گمیشان – آق قلا، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۱۷۰+۱۵، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۵- محور گمیشان – آق قلا (روستای قلمس)، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۱۵۰+۰، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۶- محور گمیشان – آق قلا (روستای آلتین تخماق)،، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۲۰۰+۰، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۷- محور گمیشان – آق قلا (آلتین تخماق- سیمین شهر)،، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۵۰۰+۱، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام

می‌شود .۱۸- محور گمیشان – آق قلا (سنگر تپه)،، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۷ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث پل باکسی، کیلومتر ۶۸۰+۲، محور فوق مسدود بوده و تردد از راه انحرافی بطول ۲۰۰ متر، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور چالوس( حدفاصل (مرزن آباد تا دزدبن))، واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ دی ماه لغایت ۱۲ اسفند ،از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هرهفته بغیر از روزهای شنبه ، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه ، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری و اصلاح مسیر حدفاصل، کیلومتر ۵ الی ۱۵ (مرزن آباد تا دزدبن) مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

هرمزگان:

۱- محور بستک – بندر لنگه (جنب بنزین کوخرد)، واقع دراستان هرمزگان، از مورخ ۲۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۹، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح ابنیه و پل(جنب بنزین کوخرد)، از کیلومتر ۷۰۰+۲۰ الی ۷۰۰+۲۱، محور فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی ، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

همدان:

۱- محور همدان – رزن ( ویان – پل روعان)، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۵ الی ۴۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۲- محور همدان – رزن (پل روعان – کارخانه سیمان)، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۴۶ الی ۵۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۳- محور پل روعان –پل ۱۲۳، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۴- محور پل ۱۲۳– گردنه دخان، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۰ الی ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۵- محور فامنین – همه کسی، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می

شود .۶- محور سه راهی اصله – سه راهی دهلق، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ دی لغایت ۱۵ اسفند ۹۹، از ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، تنقیه پل، نصب علایم و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.