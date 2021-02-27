به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «طاهر النونو» مشاور رسانه ای «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» سخنانی را در خصوص انتخابات ملی فلسطین مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، النونو تأکید کرد: جنبش مقاومت اسلامی حماس این توانایی را دارد که دشمن صهیونیستی را از هرگونه دخالت در انتخابات فلسطین منع کند. در واقع، حماس ابزارها و جایگزین‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند جلوی دخالت دشمن صهیونیستی در انتخابات را بگیرد و این رژیم این را بهتر از هر کسی می‌داند.

النونو اظهار داشت که رژیم صهیونیستی از برگزاری انتخابات در فلسطین به ویژه پیروزی حماس به شدت واهمه دارد. وی با اشاره به بازداشت شماری از رهبران حماس در کرانه باختری و هشدار به آن‌ها در مورد شرکت در انتخابات آتی، تاکید کرد که حماس از تصمیم خود عقب نخواهد نشست و علیرغم فشارهای دشمن صهیونیستی در انتخابات شرکت خواهد کرد.

پیشتر جنبش مقاومت اسلامی حماس به رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه مداخله در انتخابات ملی فلسطین هشدار داده بود. حماس تأکید کرد که درصورت هرگونه مداخله صهیونیست‌ها در انتخابات فلسطین، این رژیم با پاسخ سختی مواجه خواهد شد.

هشدار جنبش حماس به رژیم صهیونیستی پس از آن صورت گرفت که صهیونیست‌ها تهدید کردند که این جنبش نباید اعضای خود را در انتخابات فلسطین نامزد کند. پیش از این نیز «صلاح البردویل» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی برای مانع تراشی در مسیر برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین تلاش می‌کند.