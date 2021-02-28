خبرگزاری مهر - گروه هنر- عطیه موذن: حدود یک سال است که جهان متفاوتترین روزهای خود را با شیوع و گسترش پاندمی کرونا تجربه میکند. این میان کشور ما هم در دایره این تغییرات و بحرانهای جهانی نه تنها مستثنی نبوده بلکه شاید مثل همه با یک شوک اولیه مواجهه و بعد خود را با این تغییرات به روز کرد.
با این وصف نوروز سال ۱۴۰۰ تغییرات قابل پیشبینیتری را نسبت به نوروز ۹۹ انتظار میکشد. تغییراتی که مثل کار و تولید و زندگی عادی مردم، روند سریال سازی و برنامه سازی تلویزیونی را هم به قبل و بعد کرونا تقسیم کرده است.
واقعیت این است که در سال ۱۴۰۰ سریالهای تلویزیونی با فضایی متفاوت روی آنتن خواهند رفت؛ سریالهایی که برخی سوژه کرونا شدند و برخی کرونا را سوژه خود کردهاند و در عین حال یکی از متنوعترین نوروزهای تلویزیونی را در ژانرهای مختلف نمایشی از آثار جاسوسی امنیتی تا کمدی و ملودرام و تاریخ معاصر دهه ۶۰ شاهد خواهیم بود.
در این گزارش مروری بر چهار سریال «نون.خ ۳» در شبکه یک، «هم بازی» در شبکه دو، «لوتی» در شبکه سه و «نوروز رنگی» در شبکه پنج و همچنین سریال دو قسمتی «پایتخت ۶» خواهیم داشت که قرار است کنداکتور شبکههای مختلف سیما در ایام نوروز ۱۴۰۰ را پر کنند.
از این میان و با توجه به سابقه عوامل «نون.خ» و «لوتی» شانس بیشتری برای تبدیل شدن به برگبرنده سیما دارند و باید منتظر ماند و دید در میدان عمل کدام یک توفیق بیشتری را از آن خود خواهند کرد.
پایتخت ۶؛ سیروس مقدم / شبکه یک
سریال «پایتخت» تاکنون در ۶ فصل با تیم سیروس مقدم، محسن تنابنده و الهام غفوری در شبکه یک به تولید رسیده است. «پایتخت» اولین سریال تلویزیونی است که توانست خود را به ۶ فصل برساند و البته در فصلهای اخیر درگیر چالشهای مختلفی هم شد.
با این حال «پایتخت» برند محبوب و اثر پربیننده تلویزیون است که مخاطبان بسیاری دارد، این برند محبوب طی یک سال اخیر درگیر حاشیههای فراوانی شد تا آنجا که ساخت دو قسمت پایانی فصل ششم سریال را تا یک سال به تعویق انداخت و حالا قرار است مخاطبان در نوروز دو قسمت پایانی فصل ششم این سریال را ببینند.
درباره قصه؛ ماجرای «معمولی» های محبوب
قصه «پایتخت» ی های شمالی حالا دیگر برای همه آشناست و اصلاً کسی نیست که خانواده نقی معمولی را نشناسد و اصلاً همین میزان از شناخت از این خانواده و دلبستگی به ویژگیها و روحیات خانواده معمولی ایرانی بود که باعث شد هر بار این خانواده به خبط و خطا افتاد و یا از صمیمیت و گرمیهای روتینش دور شد مخاطبش دلخور شود.
قصه این خانواده از فصل اول تاکنون با چالشهای مختلفی هم مواجه شده است؛ از مهاجرت به تهران تا عضو شورای شهر شدن هما و سفر به ترکیه و افتادن در دام داعش. ماجرای چند خانواده «پایتخت» در فصل ششم به بازگشت بهبود، زندانی شدن ارسطو و فعالیت نقی معمولی به عنوان یک راننده نماینده مجلس منجر شد. همچنین رحمت در این فصل توانست ازدواج کند و هر یک از شخصیتها سرانجامی پیدا کردند. با این حال این قصهها قرار است با دو قسمت دیگر به یک پایان بندی برسد که نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن میرود.
جا دارد اینجا از اهمیت حضور خشایار الوند یاد کرد که در پیش برد قصه «پایتخت» و خلق کاراکترهایی جذاب و دلنشین نقش بسزایی داشته است. محسن تنابنده نیز در این مجموعه نقش سرپرست نویسندگان را بر عهده دارد و با درگذشت الوند نقش او در نگارش و ایده پردازی قصهها و حتی دیالوگها پررنگتر شده است و شاید همین نکته یکی از دلایلی بود که در فصل ششم باعث شد خلا حضور الوند و نبود حساسیت ویژه او روی این کاراکترها، شخصیتهای دوست داشتنی مردم را به افول برساند.
بنابر توضیحات قبلی سیروس مقدم، دو قسمت پایانی فصل ششم «پایتخت» قرار بود با محوریت حضور بهتاش در یکی از تیمهای فوتبال روایت شود و باید دید در شرایط فعلی کماکان این ماجرا محور روایت است یا تغییراتی به آن تحمیل شده است.
درباره کارگردان؛ همچنان پیشرو و رکورددار
سیروس مقدم اگرچه سالهاست برای تلویزیون سریال میسازد اما «پایتخت» باعث شد همان قدر که بازیگرانش چهره و محبوب شدهاند سیروس مقدم هم معروف و محبوب مخاطبانش باشد.
سیروس مقدم با سریال «پایتخت» و قابهایی که از طبیعت شمال کشور و جذابیتهای بصری این سریال در مقابل چشمان مخاطب قرار داد برای اولین بار او را با خانوادهای غیر از مرکز کشور و پایتخت تهران آشنا کرد.
پشت صحنههای هر فصل از این سریال با پایان آن نمایش داده شده است که خود گواه تلاشهای یک تیم بزرگ برای تولید فصلهای مختلف این سریال بوده است.
مقدم همچنان رکورددار سریالسازی در سیما محسوب میشود و بهواسطه کارنامه موفقش همچنان از کارگردانان مورداعتماد مدیران به حساب میآید.
البته ساخت «پایتخت» غیر از مقدم مدیون اضلاع دیگری هم هست که غیر از کارگردان، نویسنده و تهیه کننده نیز در آن نقش دارند. الهام غفوری به عنوان تهیه کننده و همسر سیروس مقدم در همه چند فصلی که این سریال ساخته شد تلاش کرد همه امکانات لازم را برای این تیم مهیا کند. نقش خشایار الوند و محسن تنابنده نیز این میان غیرقابل انکار است.
درباره بازیگران؛ همان ترکیب همیشگی
علیرضا خمسه با کاراکتر باباپنجعلی، ریما رامین فر با شخصیت هما، محسن تنابنده با نقش نقی، احمد مهران فر با نقش ارسطو، مهران احمدی با نقش بهبود و حتی نسرین نصرتی، بهرام افشاری و هومن حاجی عبداللهی همه بازیگرانی هستند که در سالهای اخیر بیشتر با همین نقشها شناخته شدهاند؛ ممکن است این افراد مثل خمسه یک پیشینه و سابقه طولانی در بازیگری داشتهاند و یا مثل بهرام افشاری و احمد مهران فر از ابتدا با همین سریال نزد مردم چهره شدهاند. با این حال قدرت پایتخت در جان بخشی به شخصیتها بر کسی پوشیده نیست.
هنوز مشخص نیست در ۲ قسمتی که از این سریال باقی مانده است کدام یک از بازیگران حضور دارند و یا چه کسانی حذف و اضافه خواهند شد. با این حال محسن تنابنده اصلیترین کاراکتر صحنه و پشت صحنه سریال «پایتخت» است که در این ۲ قسمت باقی مانده هم حضور دارد. او اگرچه چندی پیش در جواب رسانهها درباره صحت و سقم شایعه دستمزد چندین میلیاردی اش در پستی اینستاگرامی نوشت که فعلاً «پایتخت» را نمیسازد با این حال اخیراً بدون اشاره به موضع قبلی خود پستی را با اشاره به فیلمبرداری این سریال منتشر کرد.
انتشار خبر حذف سارا و نیکا از ترکیب بازیگران این سریال از خبرهای حاشیهساز چند ماه اخیر بود و باید دید در صورت صحت این خبر، عوامل چه تمهیدی برای این تغییر در نظر گرفتهاند.
همچنین علاوهبر مصطفی تنابنده که در این سالها به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است در این ۲ قسمت باقی مانده محمد تنابنده دیگر برادر محسن تنابنده نیز به سریال اضافه شده است و نقش نویسنده را به عهده دارد. حالا سه برادر در کنار هم در این پروژه حضور دارند.
حاشیهها؛ مأمورت ناتمام یافتن «ستون پنجم»!
از پایان فصل ششم سریال «پایتخت» در نوروز ۹۹ تا ۲۵ بهمن که ۲ قسمت پایانی سریال کلید خورد تولید یا عدم تولید این قسمتهای باقی مانده در سکوت محض خبری به سر میبرد و هیچکس به عنوان متولی این سریال در این باره سخنی نگفت تا اینکه بعد از ۱۰ ماه ابتدا سیروس مقدم و بعد الهام غفوری از تولید این سریال خبر دادند.
حاشیههای پایتخت از آخرین قسمت این سریال که روی آنتن شبکه یک سیما رفت آغاز شد که پایان بندی آن و شباهت با فیلمی قبل از انقلابی باعث شد رئیس صداوسیما دستور به پیگیری برای یافتن ستون پنجم دشمن بدهد.
بعد از آن چند باری خبرهایی از سریال جدید سیروس مقدم در شبکه خانگی و یا سریال جدیدی در تلویزیون غیر از «پایتخت» منتشر شد تا اینکه زمزمههای تولید قسمتهای باقی مانده «پایتخت» قوت گرفت. در ادامه هم مهمترین حاشیه این سریال رقمهای میلیاردی دستمزدها بود که رقم ۵ میلیاردی دستمزد تنابنده بیش از همه جنجال ساز شد.
حالا باید دید این حاشیهها با پخش دو قسمت پایانی این سریال به اتمام میرسد یا خیر؟ دو قسمتی که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه زمانی روی آنتن میرود و طبق شنیدهها ممکن است از نیمه اسفندماه فصل ششم سریال آغاز شود تا دو قسمت پایانی به روزهای پایانی اسفندماه برسد.
نون.خ ۳؛ سعید آقاخانی / شبکه یک
سریال «نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیهکنندگی مهدی فرجی ساخته میشود. این سومین فصل از این سریال است که نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت و تاکنون دو فصل قبلی به میزان بالایی رضایت مخاطب را کسب کرده است.
«نون.خ» در فصل اول در فضایی غیرآپارتمانی و بومی ساخته شد و همین اولین برگ برنده این سریال بود که توانست مخاطب اولیه را به خود جذب کند. این سریال در فصل دوم تمرکز بیشتری روی مناطق کردنشین کشور و مسائل بومی آنها گذاشت و از یک نگاه صرفاً ویترینی به اقوام دوری کرد. حالا فصل سوم این سریال قرار است نوروز روی آنتن برود.
درباره قصه؛ کمدی در میان کردها
ماجرای «نون.خ» از مشکلات اقتصادی نورالدین خانزاده با بازی هنرمندانه سعید آقاخانی آغاز شد مشکلاتی که قرار است به برخی فسادهای اقتصادی هم تنه بزند و برای همین هم با اسم اختصاری نون.خ معروف میشود. فصل دوم «نون.خ» خیلی جدیتر و مهمتر به چالشهای مناطق کردنشین پرداخت. در این فصل ماجرای زلزله کرمانشاه بستر اصلی قرار گرفت و شوخیها و طنازیهای داستان به چالشهای مردم پس از زلزله پرداخت. حتی واقعیات تلخ زلزله و بی توجهی به مردم کردنشین نیز به زبان طنز در این سریال به تصویر کشیده شد.
فصل سوم این سریال اما دو محور اصلی دارد؛ معدن و گیاهان دارویی و حالا قرار است شوخیها و طنازیهای سریال به سمت چالشهای دیگری از این مناطق کردنشین برود. یک ویژگی شوخیهای «نون.خ» در فصلهای قبل این بوده است که صرفاً با کمدیهای بیان و شوخیهای سطحی نخواسته است مخاطب را بخنداند بلکه این شوخیها را با کمدیهای موقعیت و طنازی روی محتوا و اتفاقات اجتماعی همراه کردهاند.
شوخیها و طنازی هایی که تا حد زیادی مرهون تلاشهای نویسنده این سریال یعنی امیر وفایی است که از فصل اول نگارش سریال را بر عهده داشته است. نام وفایی را بیشتر با عنوان نویسنده «دورهمی» میشناسیم، نویسندهای که پیشینهاش به روزنامه نگاری ورزشی و طنزنویسی برمیگردد و البته در طراحی قصهها و شوخیها سعید آقاخانی هم نقش دارد.
درباره کارگردان؛ موفق در پشت دوربین، محبوب در جلوی دوربین
سعید آقاخانی در سینما تنها یک فیلم ساخته است که شاید موفقیت چندانی را هم از آن خود نکرد با این حال او در تلویزیون نبض مخاطبانش را به دست آورده است و طی چند دهه فعالیت کمدیهایی را ساخته است که برخی هنوز هم در بازپخش مخاطب دارند و مدل جدیدی برای طنازی شدند. «نون.خ» اما جزو موفقترین آثار آقاخانی است که توانست با دوری از کمدیهای آپارتمانی و نزدیک شدن به فضای یکی از اقوام کشور جذابیتهای جدیدی را برای مخاطب خلق کند.
برگ برنده آقاخانی هم در این نزدیکی و ریسک بزرگی که انجام داده است خودش بوده است که اصالتاً کرد است و آشنایی کاملی با افکار و روحیات و مصائب مردم کردنشین دارد. از جمله هنرمندیهای آقاخانی در این سریال هم شخصیت خودش با نام نوری بوده است که به شکلی غیرکلیشهای و متفاوت با پدرهای تلویزیونی روابط شیرینی با دخترانش را رقم زده است.
درباره بازیگران؛ یک ترکیب تازه و محبوب
در هر فصل از سریال «نون.خ» بازیگرانی اضافه یا حذف شدند. در فصل اول فریده سپاه منصور با نقش مه لقا خانم یکی از شخصیتهای جالب سریال بود که اگرچه در فصل دوم در این سریال حضور نداشت اما شخصیتی که خلق شد زمینه سازی شد تا شوخیهای بیشتری را رقم زند. در فصل دوم بیشترین وزن بازیگری سریال روی همان چهرههای ناشناخته بود که اتفاقاً به موازات بازیگران چهره تر و شناخته شده ظاهر شده و مخاطب را جذب کردند.
آقاخانی در این بخش توانست بازیهای متفاوتی از بازیگران بومی و غیرچهره در این سریال بگیرد و مخاطب را با سریالی که چهره و ستاره آنچنانی ندارد جذب و همراه کند.
در فصل جدید علی صادقی به سریال دوباره پیوسته است که البته حضورش در فصل اول با نقدهایی هم همراه بود. همچنین شقایق دهقان نیز که فصل دوم به سریال اضافه شد در این فصل نیز حضور دارد. با این حال «نون.خ» بیش از اینکه بازیگرمحور باشد ترکیب کلی قصه، فضا و مجموعه واحد کاراکترها و حتی فضای بصری مناطق کردنشین به کمک آن آمده است.
حاشیهها؛ رعایت پروتکلها مقابل دوربین
سریال «نون.خ» حالا به فصل سوم رسیده است و همانقدر که در ردیف سریالهای محبوب و چند فصلی قرار گرفته است میتواند از همین نقطه ضربه هم بخورد. هرچند تاکنون این سریال به خوبی توانسته است معیارهای خود را در طنازی حفظ کند.
شاید بسیاری از مخاطبان شوخی فصل دوم این سریال با جشنواره فیلم فجر را به خاطر داشته باشند که در فضای جشن انار با حاشیههای انتخاب برگزیدگان و تقسیم جوایز انجام شد. این سریال در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از برندهای محبوب مخاطبان است و باید بتواند این برگ برنده را حفظ کند.
این نکته هم جالب توجه است که «نون.خ» در میان نوروزیها تنها سریالی است که کرونا را به قصه خود وارد کرده است و بازیگران این سریال با ماسک و در زمانیکه کرونا وجود دارد قصه را پیش میبرند.
لوتی؛ جواد افشار / شبکه سه
«لوتی» سریال نوروزی شبکه سه سیماست و تقریباً جزو معدود دفعات است که یک سریال امنیتی سیاسی برای بازه نوروزی انتخاب میشود که این انتخاب هم چندان بی تناسب با اتفاقات سال ۱۴۰۰ نیست.
درباره قصه؛ داستان اجتماعی با چاشنی جاسوسی
نویسنده سریال «لوتی» آرش قادری است؛ نویسندهای که در این سالها بیشتر با سریالهای معمایی و پلیسی شناخته شده است و از مهمترین سریالهای وی میتوان به «هوش سیاه» به کارگردانی مسعود آبپرور و «گاندو» به کارگردانی جواد افشار اشاره کرد.
«لوتی» همکاری تازه آرش قادری با کارگردان «گاندو» محسوب میشود و برخلاف تجربه قبلی، این سریال بهطور کامل در سکوت خبری مقابل دوربین رفته است، جزییات چندانی از داستان این مجموعه منتشر نشده اما با توجه به ترکیب عوامل اصلی بهنظر میرسد همچون تجربه قبلی این تیم یعنی «گاندو» این سریال هم حال و هوایی امنیتی و جاسوسی داشته باشد.
مهدی آذرپندار مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در گفتگویی اعلام کرده بود «لوتی تقلای یکی از سرویسهای جاسوسی بیگانه برای ضربهزدن به ایران و مقابله نیروهای داخلی با این توطئه را به تصویر خواهد کشید.» و این تنها توضیحی است که تاکنون از این سریال جاسوسی امنیتی منتشر شده است.
درباره کارگردان؛ جواد افشار
تا قبل از ساخت «گاندو» جواد افشار صرفاً به عنوان کارگردانی در عرصه ملودرامها و سریالهای اجتماعی شناخته میشد. سریالهایی مثل «مادرانه»، «برادر» و «آنام» که در همه آنها پرداخت قصهای ملودرام فضای غالب کار را به خود اختصاص داده است.
سریال ۱۰۰ قسمتی «کیمیا» که در فضای انقلاب و دفاع مقدس ساخته شد اگرچه توانست افشار را در ردیف کارگردانان دفاع مقدسی قرار دهد با این حال انتقادات وارد شده به این سریال نتوانست او را به عنوان کارگردانی موفق در سریالهای دفاع مقدسی به شمار آورد.
«گاندو» اما در محتوا و ساختار کیفیتی را ارائه کرد که کمترین مطالبه هوادارانش ساخت فصل دوم این سریال بود و در عین حال چالشها و ملاحظاتی را هم پیش روی جواد افشار کارگردان این سریال قرار داد.
قسمت ابتدایی سریال «گاندو» با فضایی اکشن و در درگیریهای دو مامور امنیتی برای بازداشت سوژه خود آغاز شد. همین یک قسمت توانست قلابی برای جذب مخاطب سریال باشد و تا انتها با او همراه شود. اگرچه هنوز در طراحی و تولید سریالهای اکشن به خصوص در فضای جاسوسی و سیاسی با نقطه مطلوب فاصله است اما این سریال توانست مخاطب را تا انتها با خود نگه دارد.
سریال «گاندو» توانست الگویی از پرداخت به پروندههای روز امنیتی باشد. هرچند در همین یکی دو ساله پروندههای امنیتی و فسادهای اقتصادی و سیاسی در بسیاری از سریالها سوژه اصلی قرار گرفتند با این حال «گاندو» و اخیراً «خانه امن» نمونههایی از ورود به کاراکترهای واقعی و مصادیق عینی بودند که پیش از این خلا پرداخت به آنها در تلویزیون احساس میشد و به همین دلیل هیجان مخاطب را برای تماشای آنها بالا برد.
حالا جواد افشار در مقام کارگردان «لوتی» را به آنتن نوروزی میرساند، سریالی که میتواند چالشی تازه برای این کارگردان محسوب شود.
درباره بازیگران؛ ناشناختههایی که چهره شدند
وحید رهبانی به عنوان یک مامور امنیتی جوان در سریال «گاندو» توانست به خوبی دیده شده و چهره شود. رهبانی البته بازیگر باسابقه تئاتر است که سال ۷۹ با سریال «خانه ما» به کارگردانی مسعود کرامتی و نویسندگی پیمان قاسم خانی در قاب تلویزیون دیده شد.
او چند سالی در عرصه تصویر و حتی تئاتر فعالیتی نداشت و «گاندو» بازگشت دوبارهای برای رهبانی به تلویزیون بود که میتوان گفت بعد از دو دهه یک بار دیگر او را به مخاطب معرفی کرد.
حضور رهبانی در گاندو باعث شد طی یک سال گذشته در چند سینمایی هم حضور داشته باشد و به ایفای نقشهای مختلفی بپردازد که از جمله آنها میتوان به نقش یک مدیر کارخانه در فیلم سینمایی «شیشلیک» جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان اشاره کرد. او همچنین در فیلم «مصلحت» که به ماجرایی سیاسی و معمایی از یک پرونده امنیتی در ابتدای انقلاب میگذرد در نقش یکی از مقامهای قضایی ظاهر شده است.
وحید رهبانی حالا از بازیگران اصلی «لوتی» هم هست. بازیگران دیگری همچون داریوش فرهنگ هم در کنار او در «لوتی» نقشآفرینی میکنند.
حاشیهها؛ تولید در سکوت خبری
سریال گاندو به تهیهکننده مجتبی امینی و کارگردانی جواد افشار در زمان پخش با حاشیههای مختلفی از دوبله و صداگذاری برخی واژگان، کلاه گیس برخی از بازیگران، نمایش کاراکتری مشابه جواد ظریف وزیر امور خارجه و برخی حاشیههای دیگر مواجه بود. همین فضا هم تولید و پخش سریال «گاندو» را تبدیل به بهانهای برای تقابل میان دولت و صداوسیما کرد. تقابلی که حتی زمزمه توقیف بخشی از بودجه سازمان از سوی دولت را به فضای رسانهای کشاند!
این سریال همچنین بعد از پخش هم چالشهای مختلفی داشت و یکی از مصاحبههای نویسنده که ۸۰ درصد داستان را تخیلی خوانده بود حاشیههایی را به وجود آورد و بعداً در قالب نشست خبری سریال اعلام کرد که «تمام پرونده جیسون رضائیان به صورت کاملاً واقعی در فیلمنامه منعکس شده و هیچ تخیلی در پرونده جیسون رضائیان و شخصیت مایکل هاشمیان در سریال وجود نداشته است.»
احتمالاً با توجه به همین سابقه قبلی، مجتبی امینی و جواد افشار در مقام تهیهکننده و کارگردان تصمیم گرفتند پروژه تازه خود را در سکوت خبری پیش ببرند تا این بار سریال از حواشی پیش از تولید مصون بماند؛ باید دید در موعد پخش چه حاشیههایی در کمین این مجموعه است.
«لوتی» در ایام نوروز در ۱۵ قسمت به پخش میرسد با این حال این سریال فقط به این ۱۵ قسمت منحصر نمیشود و داستان ادامه خواهد داشت.
همبازی؛ سروش محمدزاده / شبکه دو
سریال «همبازی» به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی نوید محمودی برای پخش از شبکه دو ساخته میشود. این اولین سریالی است که نوید محمودی یکی از برادران محمودی در تولید آن نقش دارد چراکه پیش از این همه سریالها را با کارگردانی برادرش جمشید محمودی تولید میکرد. همچنین این اولین سریال سروش محمدزاده است که در باکس طلایی نوروز هم قرار است.
«هم بازی» فضایی عاشقانه و ملودرام دارد و در میان سریالهای امسال تنوع فضای سریالی را با سه کمدی، یک اثر جاسوسی امنیتی و یک ملودرام عاشقانه تکمیل کرده است.
درباره قصه؛ کارآفرین عاشق
قصه سریال «هم بازی» را مریم اسمی خانی و وحید حسن زاده مینویسند. زوجی که این سالها با هم فیلم کوتاه ساخته و کارگردانی کردهاند. همچنین مریم اسمی خانی به تازگی برای فیلم کوتاه خود از جشنواره فیلم فجر تندیس سیمرغ دریافت کرده است و میتوان انتظار تقریباً بالاتری نسبت به یک ملودرام معمولی از این سریال داشت.
قصه این سریال نسبت به آنچه تاکنون منتشر شده است اتفاق عجیب و غریبی نیست با این حال هم از کارآفرینی میگوید و هم یک عاشقانه پررنگ دارد. آثار نوید محمودی هم پیش از این چه در تلویزیون و چه در سینما همیشه فضایی اجتماعی همراه با یک عاشقانه داشته است که گاه در جذب مخاطب توفیق به دست آورده و گاه نه. سریال «دلدار» برادران محمودی که ماه رمضان ۲ سال پیش روی آنتن رفت ۳۸ درصد مخاطب داشته است و بعد از آن هنوز هیچ سریالی در شبکه نتوانسته است به این میزان از مخاطب (در شبکه دو) دست پیدا کند.
درباره کارگردان؛ یک سریالساز تازهنفس
نام سروش محمدزاده کارگردان جوان سینمای ایران با فیلم «چهارشنبه» بیشتر تداعی میشود. فیلمی که شهاب حسینی بازیگر آن بود و در فضایی اجتماعی و تلخ به ماجرای قصاص میپردازد و توانست برنده تندیس بهترین کارگردانی از بخش هنر و تجربه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
با این حال محمدزاده این روزها به شکلی جدی وارد سریال سازی شده است او اولین سریال تلویزیونی اش را میسازد که بخت یارش بوده است و اولین کار نوروزی اش هم خواهد بود. به موازات این سریال و به شکل همزمان اولین سریال شبکه نمایش خانگی را هم تولید کرده است که این روزها در شبکه نمایش خانگی در حال عرضه است.
سریال «سیاوش» در فضایی اجتماعی ساخته شده است و قبل از پخش گریم مجید صالحی برای این سریال مورد توجه قرار گرفت. با این حال «سیاوش» هنوز اقبال چندانی در جذب مخاطبش پیدا نکرده است.
درباره بازیگران؛ کمتر دیدهشدهها
دیبا زاهدی، کامران تفتی، حسین مهری، مریم مومن، آتیلا پسیانی از جمله بازیگران این سریال هستند. همایون ارشادی نیز از دیگر بازیگران این مجموعه است که در کارهای قبلی محمودی نیز حضور داشته است.
شاید بازیگر ستاره یا چهرهای که کمتر تلویزیونی باشد در ترکیب بازیگران این سریال دیده نشود با این حال محمودی در پروژهها در کنار چهرهها سراغ افرادی هم رفته است که کمتر دیده شدهاند و گاهی همان افراد را برای ایفای نقشهای اصلی برگزیده است.
از آن جایی که این سریال ترکیب تازهای از حضور نوید محمودی و سروش محمدزاده در تولید است و محصول تازهای است نمیتوان به سابقه این دو برای انتخابهای کنونی استناد کرد.
حاشیهها؛ چالشهای جذب مخاطب
سریال «هم بازی» آنچنان که گفته شد در بسیاری از ویژگیها، از «اولینها» ست و کمتر میتوان تحلیل و حاشیهای از این سریال ارائه داد. اطلاعات کمی هم در طول ساخت این سریال ارائه شده است و تاکنون نکته خبری خاص یا اتفاق متمایز و جنجالی از این سریال منتشر نشده است.
با این حال یک نکته نسبت به این سریال میتواند شبکه پخش کننده آن باشد یعنی شبکه دو سیما که طی سالهای اخیر سریالهای معدود و انگشت شماری بودهاند که توانستهاند عنوان پربیننده را از آن خود کنند و شاید همین نکته یکی از چالشهای سریالهای پخش شده باشد که باید بتوانند در وهله اول مخاطب خود را جذب و پای سریال نگه دارند.
نوروز رنگی؛ علی مسعودی / شبکه پنج
سریال «نوروز رنگی» به کارگردانی علی مسعودی معروف به علی مشهدی و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان ساخته شده است. همه لوکیشنهای این سریال در مشهد تصویربرداری شده است و به تازگی هم فیلمبرداری آن در این شهر پایان یافته است. «نوروز رنگی» بعد از «نون.خ» و «پایتخت» سومین کمدی امسال است که در ایام نوروز هر شب از شبکه پنج سیما روی آنتن میرود.
درباره قصه؛ نوستالژیهای دهه ۶۰ در مشهد
«نوروز رنگی» سریالی با حال و هوای دهه ۶۰ که قرار است مخاطب را به نوستالژیهای چند دهه پیش ببرد و یک کمدی شاد و مفرح باشد. قصه این سریال را خود علی مسعودی نوشته که پیش از این فیلمنامههای سریالیهای مختلفی در حوزه طنز را به نگارش در آورده است. سریالهایی چون «کوچه اقاقیا»، «سه در چهار»، «قرارگاه مسکونی»، «آقا و خانم سنگی»، «سه دونگ، سه دونگ» که از این میان «کوچه اقاقیا» و «قرارگاه مسکونی» جزو پرمخاطب ها بودهاند و هنوز هم در بازپخش مخاطب دنبالشان میکند.
این سریال در ۲۰ قسمت نوشته و ساخته شده است و در خلاصه داستان آن آمده است: داستان روزهای پایانی اسفندماه یکی از سالهای دهه ۶۰ را روایت میکند که در عینِ طنز و سرگرمی، قرار است به سنتها و آداب ایرانی در شهر مشهد مقدس بپردازد.
درباره کارگردان؛ در جستجوی کامیابی پشت دوربین
علی مسعودی که با حضور در برنامه «خندوانه» پس از سالها نویسندگی فیلمنامههای کمدی، تبدیل به چهرهای محبوب برای مخاطبان سیما شد، حالا هم نویسندگی و هم کارگردانی این سریال را بر عهده دارد و این دومین تجربه کارگردانی اوست.
مسعودی پیش از این سریال «آخر خط» را برای شبکه سه به تولید رساند که تیرماه امسال روی آنتن رفت. سریالی که طنز آن اقبال چندانی پیدا نکرد و حتی باعث انتقادهای فراوان هم شد. این سریال با استفاده از علی صبوری در نقش بازیگر ۱۸ درصد مخاطب به دست آورد و یکی از کمبینندهترین سریالیهای کمدی شبکه سه را رقم زد.
حالا مسعودی با چالش جدیتری برای اثبات توانمندیهای خود برای خنداندن مخاطب در مقام کارگردان پیش رو دارد. او باید از تجربه ناکام گذشته عبور کند تا شاید در گام دوم حضور در پشت دوربین یک سریال کمدی، آن هم در تایم طلایی نوروز، به کامیابی برسد.
درباره بازیگران؛ یک ترکیب معمولی
جمعی از بازیگران طنز همچون یوسف تیموری در این سریال حضور دارند. علاوه بر آن خود مسعودی هم در این سریال به ایفای نقش میپردازد و جواد خواجوی که بسیاری او را با صداپیشگی هایش روی کلیپها و ویدئوها میشناسند دیگر بازیگران این سریال هستند.
با این حال این سریال در ترکیب بازیگران برگ برندهای ندارد و باید دید نحوه بازیها چقدر میتواند به دیده شدن سریال کمک کند.
حاشیهها؛ چالش علی مشهدی و لهجه مشهدی!
با توجه به اینکه این سریال در مشهد تصویربرداری شده است بازیگران از لهجه مشهدی استفاده میکنند و این سومین سریال امسال است که قصه آن در یک خطه کشور و به دور از «پایتخت» تهران روی آنتن میرود که این تنوع قومیتی میتواند یکی از ویژگیهای مهم سریالهای امسال باشد.
با توجه به چالشهای سریالهای قبلی در حوزه استفاده از لهجه و طرح برخی اظهارات و انتقادات، باید دید علی مسعودی که خود یک مشهدی اصیل است، چگونه از پس این چالش برخواهد آمد و همشهریهایش چه واکنشی به «نوروز رنگی» نشان خواهند داد.
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