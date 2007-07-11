13 پروژه شهری و روستایی در تربت حیدریه به بهره بر داری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد جواد پورعلی ظهر امروز در جمع خبر نگاران افزود: عملیات روکش آسفالت تربت حیدریه - بایگ‌ به طول 6 کیلومتر با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیون ریال در سال گذشته اجرا شد و تاکنون رقم اعتبار 6 کیلومتر از محور لایه بیندر به مبلغ 3500 میلیون ریال ابلاغ شده است .

پورعلی افزود: جاده راه رزگ نیز آماده اجرای عملیات آسفالت کاری است و این راه که حدود 5/6 کیلومتر است جهت تکمیل در سال جاری به دو هزار میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین از احداث راه عمادیه سفلی با اعتبارتصویبی 3500 میلیون ریال خبرداد که از این رقم تاکنون تنها دو هزار و 545 میلیون ریال تخصیص داده شده است.

رئیس اداره راه و ترابری تربت حیدریه یادآور شد: عملیات احداث و آسفالت راه روستایی حصاریزدان به طول 5/4 کیلومتر با اعتباری به مبلغ 1300 میلیون ریال نیز در سال 85 اجرایی می شود.

وی بهسازی و آسفالت محور اسفیز- دافی به طول 13 کیلومتر با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیون ریال درسال گذشته را یکی دیگر از پروژه های راه روستایی شهرستان اعلام کرد و ادامه داد: این پروژه با توجه به تخصیص نیمی ازاعتبار پروژه در مرحله آسفالت کاری است و با پیگیری های به عمل آمده 3600 میلیون ریال اعتبار برای مرحله آسفالت و احداث پل آن در نظر گرفته شده است .

پورعلی همچنین به بهره برداری ازپروژه راه ابرود با اعتبار 350 میلیون ریال و به طول یک کیلومتراشاره کرد.

این مسئول بیان داشت: زیرسازی و آسفالت راه جعفرآباد - امیرآباد - سرخ آباد - نصرآباد نیز به طول چهار کیلومتر شامل سه پروژه در قالب یک طرح با اعتباری به مبلغ 1550 میلیون ریال اجرا و به بهره برداری رسیده است .