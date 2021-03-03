کارگران عضو هیات مدیره آمازون می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، آمازون به سهامداران اجازه داده تا درباره پیشنهاد سازمان خیریه «اوکس فام » (Oxfam) رأی گیری کنند. این سازمان پیشنهاد کرده بود هنگام تعیین اعضای جدید هیأت مدیره، حضور کارگران ساعتی نیز در این هیأت بررسی شود.

«اوکس فام» در حالی بر اجرای اقدام مذکور تاکید دارد که کارگران انبارهای آمازون در ایالت آلابامای آمریکا سعی دارند برای نخستین بار در تاریخچه فعالیت این شرکت در آمریکا، اتحادیه‌ای تشکیل دهند.

پیشنهاد این سازمان از سوی کمیته‌های بازنشستگی و گروه‌های حمایت از حقوق کارگران در ایالت مذکور پشتیبانی شده و آمازون را ملزم می‌کند تا کارمندان ساعتی مانند کارگران انبارها را در فهرست نامزدهای هیأت مدیره اضافه کند.

آمازون از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواسته بود تا اجرای این پیشنهاد را منع کند، زیرا اقدامات مشابهی از سوی یکی از سهامداران پیشنهاد شده بود. اما این شرکت اخیراً به قانونگذاران اعلام کرده، پس از عقب نشینی سهامدار دیگر از پیشنهاد، اجازه رأی گیری در نشست سالانه خود را در بهار خواهد داد.

در این پیشنهاد اشاره شده زنان و اقلیت‌های نژادی که بخش بزرگی از کارگران آمازون را تشکیل می‌دهند، به طور ساعتی در این شرکت کار می‌کنند. این در حالی است که اعضای هیأت مدیره به طور کلی مرد و سفید پوست هستند.

از سوی دیگر دو صندوق بازنشستگی در ایالت‌های ورمونت و رودآیلند نیز از اقدام مذکور پشتیبانی می‌کنند.