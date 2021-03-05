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۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۳۳

پسر «مارک ویلموتس» به تیم ویسه بلژیک پیوست

پسر «مارک ویلموتس» به تیم ویسه بلژیک پیوست

پسر مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به یک تیم در لیگ دسته اول بلژیک پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، «مارتن ویلموتس» پسر مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به تیم URSL ویسه پیوست. این تیم در لیگ دسته اول بلژیک حضور دارد.

مارتن ویلموتس که ۲۲ ساله است، پیش از این در کشورهای مجارستان و اسلوونی بازی کرده بود.

کد مطلب 5162369

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