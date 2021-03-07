کره جنوبی و آمریکا رزمایش نظامی مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، ارتش کره جنوبی بامداد یکشنبه از آغاز رزمایش نظامی مشترک این کشور با آمریکا از روز دوشنبه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این رزمایش به دلیل شرایط شیوع کرونا در سطح محدودتری نسبت به سال های گذشته برگزار می شود و ۹ روز به طول خواهد انجامید.

حساسیت های کره شمالی نسبت به رزمایش‌های مشترک سئول-واشنگتن هم از دیگر علل تصمیم برای برگزاری محدودتر این رزمایش اعلام شده است.

در بیانیه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی آمده است که دو طرف تصمیم گرفتند پس از بررسی ملاحظات مربوط به وضعیت کرونا و لزوم حفظ آمادگی رزمی و همچنین روند خلع سلاح اتمی در شبه‌جزیره و مذاکرات صلح، رزمایش ترکیبی بهار را از هشتم مارس به مدت ۹ روز برگزار کنند.