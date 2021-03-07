افزایش سطح آمادگی نظامیان صهیونیست درپی حوادث کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیست از دستور آماده باش به نظامیان این رژیم در پی حوادث کرانه باختری و تیراندازی ها در شهر نابلس خبر دادند.

رسانه های صهیونیست گزارش دادند که این تصمیم بعد از حادثه تیراندازی در شهر «نابلس» واقع در کرانه باختری اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، پایگاه صهیونیستی «واللاه» نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی پس از حوادث کرانه باختری به نیروهای خود دستور افزایش سطح آمادگی داده است.

به نوشه واللاه، این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که شهر فلسطینی نابلس شاهد تیراندازی به سمت نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود و بیم آن می رود که این حادثه در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری نیز تکرار شود.