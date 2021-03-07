به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، بیژن پیریایی سرپرست کمیته پیشگیری از غرق شدگی با اشاره به برخی آمار مستند در رابطه با مغروقین گفت: طبق آماری که بهار سال جاری مورد بررسی قرار گرفت حدود ۹۰ درصد افرادی که غرق شده‌اند خارج از محدوده منجیان غریق، استخرها و طرح‌های سالم سازی سواحل جان خود را از دست می‌دهند. همچنین طبق آمار ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته حادثه غرق شدگی برای ۳۶ درصد افراد در رودخانه‌ها رقم خورده نه دریا و استخرها.

سرپرست کمیته پیشگیری از غرق شدگی با بیان اینکه به طور میانگین سالیانه حدود ۱۰۰۰ نفر در ایران غرق می‌شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار فوق تنها حدود ۱۰۰ نفر از مغروقین در محدوده استقرار ناجیان هستند و مابقی افراد خارج از این محدوده‌ها با مشکل مواجه شده و جان خود را از دست می‌دهند.

وی بر اساس این آمار اهمیت فعالیت کمیته پیشگیری از غرق شدگی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: پیشگیری از غرق شدگی یکی از مهمترین کمیسیون‌های فعال در فدراسیون جهانی نجات غریق است با این حال پیشینه فعالیت و برنامه‌های پیشگیری از غرق شدگی در ایران خیلی پررنگ نیست. این کمیته تیرماه امسال (دوره ریاست قبلی) با پیشنهاد و طراحی بنده تشکیل شد ولی عملاً با مدیریت جدید فدراسیون فعالیت‌هایش را به طور جدی آغاز کرد.

پیریایی از کارگروه‌های شورای راهبردی، آمار و انفورماتیک، استان‌ها، رسانه، تحقیق و توسعه و آموزش به عنوان ۶ کارگروه زیر مجموعه کمیته پیشگیری از غرق شدگی یاد کرد و اینکه تشکیل کارگروه تحقیق و توسعه با حضور نیروهای متخصص، از اولین گام‌های برداشته شده در راستای آغاز به کار این کمیته است.

به گفته سرپرست کمیته پیشگیری از غرق شدگی، برنامه ریزی ها در این کمیته و فعالیت‌های مرتبط با آن باید از پایه انجام شود چراکه در فدراسیون نجات غریق و غواصی پیشینه‌ای برای پیشگیری از غرق شدگی نیست. به همین دلیل در آغاز کار، بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در این زمینه همچون آمریکا و استرالیا در دستور کار قرار گرفته است ضمن اینکه ترجمه منابع علمی و بومی سازی آنها همراه با محلی سازی دوره‌های این کشورها دنبال می‌شود.

پیریایی در این زمینه تاکید کرد: انجام این اقدامات با کمک اعضای کارگروه‌های تحقیق و توسعه و آموزش انجام می‌شود. همزمان رسیدگی به زیرساخت‌ها و در اختیار گرفتن منابع آموزشی به روز و متناسب با نیازها هم باید موردتوجه قرار بگیرد. بعد از مهیا شدن این دو مهم می‌توانیم آموزش همگانی و فرهنگ سازی که دو اصل پیشگیری از غرق شدگی به حساب می آیند را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه نماینده نهادها و دستگاه‌های ذینفع و موثر در موضوع پیشگیری از غرق شدگی را به عنوان عضو فعال کنار خود خواهیم داشت و با حضور آنها کارگروه شورای راهبردی را تشکیل می‌دهیم. از میان نهادهایی که می‌توان در این زمینه با آنها تعامل داشت تا کنون مذاکرات ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر و وزارت نیرو انجام شده و به مرحله تنظیم تفاهم نامه رسیده است.

پیریایی در مورد اینکه «برای شناسایی نقاط پرخطر به منظور کاهش آمار مربوط به غرق شدن افراد خارج از محدوده استقرار ناجیان چه برنامه‌ای موردنظر است؟»، گفت: گام اول در این زمینه انتصاب روسای کمیته‌های استانی توسط روسای هیات‌های استانی است. در ادامه با رایزنی‌هایی که در شورای راهبردی با ارگان‌های مربوط مانند اورژانس، پزشکی قانونی و وزارت کشور خواهیم داشت توسط کمیته‌های استانی این آمار و اطلاعات جمع آوری و برای پژوهش به کمیته تحقیق و توسعه ارسال خواهد شد. در کل اینکه در فدراسیون زیرساختی برای پیشگیری از غرق شدگی موجود نیست و به همین دلیل انجام این کارهای بنیادی کمی زمانبر است.

سرپرست کمیته پیشگیری از غرق شدگی همچنین تاکید کرد: مجموع فعالیت‌های کمیته پیشگیری از غرق شدگی برای کاهش آمار مغروقین است. از نظر عملیاتی امکان استقرار ناجی در تمام نقاط حادثه خیز وجود ندارد بنابراین تنها راه پیشگیری است و این از طریق فرهنگ سازی و آموزش همگانی امکان پذیر خواهد بود.