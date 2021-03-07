به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برنامه‌های ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا با حضور سلیمان رستمیان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، حجت‌الاسلام و المسلمین روحی یزدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز و نماینده‌های دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد.

سلیمان رستمیان در این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران بابیان اینکه ۲۲ اسفند سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است گفت: در سال ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۲ اسفند را به نام روز بزرگداشت شهدا نام گزاری و این روز در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

وی شهید را افضل و روز شهید را مقدس دانست و تصریح کرد: ۲۲ اسفند باید به‌عنوان یک روز خاص در جامعه نمود پیدا کند. در سنوات گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای نهادینه کردن این روز بزرگ در جامعه صورت گرفته است و سعی در معرفی آن به جامعه شده است. از مجموعه آنالیزهای صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته در سراسر کشور، تنها ۱۳ درصد مردم از روز شهدا اطلاع داشتند، با تلاش‌های صورت گرفته امروز این عدد به ۷۹ درصد رسیده است.

رستمیان افزود: برنامه‌ریزی صورت گرفته برای روز شهید در راستای گرامی داشت یاد و نام شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که در این ایام که نزدیک به انتهای سال نیز می‌باشد بتوانیم با تلاش‌های تأثیرگذار یک فضای معنوی را در جامعه در بحث ایثار و شهادت حاکم کنیم، سیاست‌ها و اهدافی ابلاغ‌شده نیز در همین راستا است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اظهار داشت: از قبل در بنیاد ستادی به ریاست معاون فرهنگی و دیگر معاونین تشکیل و تمامی امورات مربوط به ۲۲ اسفند و دیگر مناسبت‌های پیش رو برنامه‌ریزی‌شده است و هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های ملی نیز صورت گرفته است.

مشاور امور ایثارگران استانداری البرز با تأکید بر اینکه روز شهید یک روز عام است و تمامی افراد جامعه علی‌الخصوص دستگاه‌های اجرایی باید برای بزرگداشت این روز تلاش کنند گفت: باید تلاش کنیم که یک فضای معنوی با موضوع شهدا در کل استان نمود پیدا کند، مناسبت‌ها و اعیاد مختلفی مانند عید مبعث، میلاد امام حسین علیه‌السلام و روز پاسدار، میلاد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و روز جانباز تا پایان سال در پیش است که برای مرتبط کردن آنها با یکدیگر هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

وی افزود: محور برنامه‌های امسال با توجه به برگزاری کنگره ملی «لشگر فرشتگان تاریخ‌ساز» که در روز ۱۹ اسفندماه به‌طور سراسری در کشور برگزار خواهد شد مجاهدت، ازخودگذشتگی و مقاومت زنان ایثارگر است.

رستمیان در ادامه تصریح کرد: اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، تعویض پرچم گلزارهای شهدا و گل‌باران مزار شهدا، ویژه‌برنامه پویش «شهید مهربان من» سرپرستی یک یتیم به نیابت از شهدا، دیدار مسئولین با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران؛ غرس نهال به یاد شهدا، تجلیل از دستگاه‌هایی که در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش می‌کنند و اجرای مسابقات کتاب‌خوانی ازجمله برنامه‌هایی است که باید با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی در سطح استان در ایام بزرگداشت روز شهدا به انجام برسد، مابقی برنامه‌ها که متعاقباً اعلام خواهد شد توسط بنیاد برنامه‌ریزی و آماده برگزاری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود امسال با تلاش‌های گسترده بتوانیم یک فرهنگ خوب به نام شهدا و یاد شهدا در جامعه نهادینه کنیم، هرکجا نام و یاد شهید باشد آرم بخش است و امیدواریم بتوانیم برای بزرگداشت این روز بزرگ تمام تلاش خود را بکار بگیریم.

تجلیل و تقدیر از مقام شهید یک وظیفه عمومی است

حجت‌الاسلام و المسلمین روحی یزدی نیز در ادامه گفت: ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا است که به مناسبت تأسیس بنیاد شهید در تقویم کشور ثبت و ضبط‌شده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به‌صورت وظیفه و تکلیف اجتماعی، فرهنگی و دینی خود در این عرصه حضور پیداکرده تا با حضور خود بتواند نقش بیشتری را در اجرا و تجلیل هرچه بهتر و بیشتر از مقام شهدا و بزرگداشت روز شهید داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به صحبتی از امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام راحل و عظیم الشان فرمودند «ملتی که برای شهادت ایستاده است مشکلات در او اثر ندارد» این جمله‌ای جاودانه است که امام نمی‌فرمایند مشکلات ندارد بلکه می‌فرمایند مشکلات در او اثر نمی‌گذارد یعنی آن راست‌قامتی، استقامت و مقاومت در برابر مشکلات از آثار و برکات خون شهداست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز در مناسبت‌های مختلف فرمودند «بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور حیاتی و ضروری است «و نیز در فراز دیگری فرمودند «من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور زنده نگه داشتن یاد و نام شهداست» و در جای دیگر فرمودند «گاهی رنج زنده نگه‌داشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست» اینها همه نشان‌دهنده اهمیت بزرگداشت شهید و جایگاه شهید است که ارزش این جلسه را برای ما به خوبی روشن ساخته و ترسیم راه آینده خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین روحی یزدی بابیان اینکه عزت، آرامش، امنیت و توفیق خدمت در این کشور مدیون شهداست گفت: ما همه در هر رده و جایگاهی که باشیم مدیون شهدا هستیم، بنابراین تجلیل و تقدیر از مقام شهید و این انتقال این میراث بزرگ به نسل کنونی و آینده وظیفه عمومی ما می‌باشد.

وی افزود: با فضای عمومی که در جامعه ایجادشده است خصوصاً در فضای مجازی، علی‌رغم اینکه دستگاه‌های متعدد برای معطر کردن این فضا به عطر شهدا زحمت تلاش می‌کنند، اما امروز جایگاه شهید و شهادت برای نسل کنونی و نسل آینده کشور آن‌گونه که بایدوشاید تعریف‌شده نیست. ما باید تلاش کنیم از ظرفیت دستگاه‌هایی که در تولید فیلم‌های کوتاه و دیگر تولیدان رسانه‌ای می‌توانند نقش‌آفرین باشند استفاده کنیم این دستگاه‌ها باید نقش بسزا و قابل‌توجهی را داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان تأکید کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم و باید برای بزرگداشت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا تلاش کنیم، صداوسیما می‌تواند از این فرصت استفاده کند و در معرفی شهید نقش و جایگاه شهید و شهادت در جامعه تلاش کند، شهرداری نیز با امکانات خود ازجمله آذین‌بندی و فضای محیطی تلاش کند، همه باید نقش خودشان را در بزرگداشت و تجلیل از این روز و این جایگاه به خوبی و به‌طور شایسته ایفا بکنند.