برگزاری ۳ نشست تخصصی برای بررسی ویرایش نخست لایحه قانون آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، صدیقه ترابی با بیان اینکه لایحه قانون آب (ویرایش نخست) به طور رسمی در تاریخ ۹ بهمن‌ماه در حضور وزیر نیرو رونمایی شد، اظهار کرد: از تاریخ انتشار ویرایش نخست لایحه و به منظور دریافت نظرات صاحبنظران، متخصصان و عموم علاقه‌مندان، ساز و کار دریافت دیدگاه‌ها از طریق مکاتبات رسمی، بارگذاری نظرات در پورتال وزارت نیرو (سامانه اختصاصی به‌روزرسانی قانون آب) و همچنین برگزاری سه نشست تخصصی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، شرکت‌های آب‌منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و دفاتر تخصصی وزارت نیرو، سمن‌ها و انجمن‌های غیردولتی با ارسال دعوتنامه رسمی پیگیری شد.

وی با اشاره به نشست هم‌اندیشی (ویرایش نخست) لایحه قانون آب با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در دوم اسفندماه سال‌جاری، اضافه کرد: در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و حاکمیتی، نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین نمایندگانی از جامعه دانشگاهیان برگزار شد، نمایندگان ۱۴ دستگاه نظرات خود را در خصوص این لایحه اعلام کردند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه نظرات در ارتباط با مواد لایحه قانون آب، نمایندگان برخی از دستگاه‌ها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر ذی‌نفعان در ادامه فرآیند تدوین قانون آب و توجه بیشتر تیم تدوین لایحه قانون آب به نظرات ارائه‌شده، عدم تعجیل و شتاب‌زدگی در تدوین قانون و بازبینی و اصلاح مفاد لایحه از منظر حقوقی تأکید کردند.

ترابی با بیان اینکه نشست دوم هم‌اندیشی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان در ۵ اسفندماه برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که نمایندگان ۱۹ شرکت و سازمان حضور داشتند، دیدگاه‌ها عمدتاً با ورود کارشناسی و فنی به جزئیات و با تمرکز بر محتوای مواد لایحه قانون آب ارائه شد.

وی افزود: تغییر فصول لایحه قانون آب، ویرایش لایحه از لحاظ مباحث حقوقی، به‌کارگیری موضوع سازگاری با کم‌آبی، به‌کارگیری نظام مهندسی آب، تعریف یک ماده برای حق دسترسی به آب برای همگان، مشخص کردن نحوه تعیین آب قابل برنامه‌ریزی، در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی آتی در تعیین حقابه‌ها، توجه بیشتر به مباحث سیلاب و خشکسالی و ملزم کردن صنایع پرمصرف و صنایع بزرگ به استفاده از فناوری‌های نوین در صرفه‌جویی مصرف آب، برخی از پیشنهادهای ارائه‌شده در این جلسه بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به جلسه هم‌اندیشی با سمن‌ها و انجمن‌های غیردولتی در ۷ اسفندماه سال‌جاری یادآور شد: در این جلسه نیز که با دعوت از نمایندگان سمن‌ها و انجمن‌ها از جمله شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، اتحادیه انجمن‌های علوم آب ایران، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد، نمایندگان بیش از ۳۵ سمن و انجمن مردم‌نهاد شرکت کرده و نظرات خود را در ارتباط با مواد لایحه قانون آب ارائه کردند.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اغلب مشارکت کنندگان اختصاص یک بازه دو تا سه ماهه برای اظهارنظر و مشارکت در تدوین مواد قانونی در قالب یک سازوکار مشخص بود، گفت: در همین راستا پیشنهاد شد روند بررسی لایحه قانون آب با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات تکمیلی ادامه یابد و نتایج به صورت تلفیق نظرات و مباحث، به دبیرخانه تدوین قانون آب ارائه شود.

ترابی همچنین یادآور شد: با درخواست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نشست اختصاصی نیز در تاریخ ۶ اسفندماه با حضور نمایندگان معاونت‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسات تحقیقاتی وابسته و سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری کشور و نمایندگان منتخب نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه روند دریافت نظرات و پیشنهادها در ارتباط با لایحه قانون آب (ویرایش نخست) همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، مهلت زمانی ارائه نظرات قبلاً از سوی وزیر نیرو تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تمدید شده است.