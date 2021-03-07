بسیج باید در عرصه علم و فناوری پیشگام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اولین رویداد «تا ثریا» که در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سایه علم و فناوری است که بنای جامعه گذاشته می‌شود؛ مخصوصاً در دوره‌های جدید که با پیشرفت‌های شتاب‌دار علوم و فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف مواجه هستیم.



وی افزود: هدف اصلی ما این است که بسیج در این مسیر پرچم‌دار و پیشگام باشد و همه استعدادهای درخشان و بالقوه جوانان مستعد کشورمان برای نهضت ملی پیشرفت و رشد علم و فناوری در تراز کشورهای پیشرفته جهان بسیج شود.



فرمانده کل سپاه تأکید کرد: مصمم هستیم تا در رقابت علوم و فناوری حتماً خودمان را به خطوط مقدم این عرصه‌ها برسانیم؛ لذا امیدواریم بزودی این هدف و آرمان بزرگ ما محقق شود.