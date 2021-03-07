مسافرخانه قدیمی در شیراز آتش گرفت/خسارت جانی گزارش نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی قانع در تشریح جزئیات این حادثه عنوان کرد: در ساعت ۹ و ۵۴ دقیقه صبح امروز، گزارش آتش سوزی در طبقه دوم یک مسافرخانه قدیمی از طریق مرکز فرماندهی ۱۲۵ به ایستگاه ۱۱ اعلام شد که با توجه به نوع حریق، تیم‌های اطفایی از دو ایستگاه یک و ۱۹ نیز به کمک شتافتند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز ادامه داد: در این حادثه که علت آن هم اکنون در دست بررسی است، اتاقی به مساحت ۶ متر مربع که از آن به عنوان انبار نگهداری کفش استفاده می‌شد در طبقه دوم این مسافر خانه در خیابان طالقانی آتش گرفته بود.

قانع افزود: با توجه به دود غلیظ ناشی از این حریق و مجاورت مسافرخانه با مغازه‌های تجاری، آتش نشانان به سرعت پس از قطع برق و گاز، با تجهیز خود به سیلندر هوای فشرده و بوسیله چندین رشته آبدهی عملیات اطفا یکساعته حریق را انجام داده و بوسیله فن، تهویه دود و تخلیه دود انجام شد.

گفتنی است با توجه به استفاده غیر اصولی از اتاق‌های این مسافرخانه به عنوان انبار کالاهای مختلف، این آتش سوزی خسارت مالی قابل توجهی به دنبال داشت.

در این حادثه به هیچیک از شهروندان آسیبی وارد نشد و حریق قبل از سرایت به فضاهای دیگر مسافرخانه و مغازه‌های همجوار اطفا شد.

