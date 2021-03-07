سارا شریفی تهیه‌کننده برنامه «داستان‌ها و آدم‌ها» درباره این برنامه که به قصه‌های ایرانی و خارجی می‌پردازد به خبرنگار مهر توضیح داد: در این برنامه داستان‌های کوتاه ایرانی و خارجی خوانده و از منظر روانشناسی تحلیل و بررسی می‌شود. این برنامه ساعت ۱۹:۱۰ روزهای سه شنبه به مدت نیم ساعت از رادیو سلامت پخش می‌شود.

وی ادامه داد: هر داستان علاوه بر آنکه خواننده را با دنیای خیال آشتی می‌دهد، الگویی است برای خواننده تا از خلال خوانش داستان، درون خود را کندوکاو کند و دردهای خود را شفا بخشد و این تاثیر کتابخوانی بر آرامش و سلامت روان است.

شریفی تاکید کرد: در این برنامه کتاب‌های ایرانی توسط نویسندگان کتاب بازخوانی می‌شود. از جمله نویسندگانی که با این برنامه همراه شده‌اند می‌توان به محمود حسینی زاد، فرشته نوبخت، آرش میرصادقی، سیامک گلشیری، پروین سلاجقه، رامبد خانلری، کاوه فولادی نصب، رسول یونان و … اشاره کرد.

این تهیه کننده به دیگر جزییات برنامه اشاره و بیان کرد: کتاب‌های نویسندگان خارجی از جمله کتاب‌های اروین یالوم، آنا گاوالدا، اریک امانوئل اشمیت، آلیس مونرو، آلبا دسس پدس، مت هیگ، هاروکی موراکامی در برنامه بازخوانی شده است. گوینده برنامه میترا بهرامی است و پروین ناظمی، پونه مقیمی و نوشین جمشیدی کارشناسانی هستند که در تحلیل برنامه نقش دارند.

روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه نیز در این برنامه داستان کوتاه «بوی سوپ داغ روی پیاده رو» به نویسندگی کاوه فولادی نسب روایت می‌شود.