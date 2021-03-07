به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی عصر یکشنبه در جلسه ستاد سازگاری با کم آبی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: بر اساس الزامات سند سازگاری با کم آبی باید چاه‌های آب کشاورزی کنتورگذاری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه کنتورگذاری در گذشته به صورت رایگان انجام می‌شد، بیان‌کرد: هزینه‌ای که در حال حاضر أخذ می‌شود کشاورزان را برای کنتور گذاری تا حدی بی رغبت کرده است.

قوسی با اشاره به اینکه براساس الزامات سند سازگاری با کم آبی چاه‌های آب غیرمجاز نیز باید مسدود شود، گفت: در حوزه جهاد کشاورزی دو نوع پروژه سازه‌ای و غیر سازه‌ای داریم.

وی یادآور شد: در بخش پروژه‌های سازه‌ای بر اساس هدف‌گذاری باید ۱۱۸ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی و در بخش غیرسازه‌ای ۴۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی آب داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۲۲ درصد از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی تحت پوشش سیستم آبیاری نوین هستند.

محمدعلی جاوید شهردار بیرجند نیز در این جلسه گفت: تاکنون ۷۰ درصد از شبکه آبیاری فضای سبز بیرجند از آب شرب جدا شده است و تنها ۳۰ درصد باقی مانده است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پساب فاضلاب اظهار کرد: در این زمینه رایزنی‌های مختلفی صورت گرفته و جلسات متعددی برگزار شده است ولی درخواست آب منطقه‌ای این است که در صورت استفاده از پساب فاضلاب برخی از چاه‌های آب ما را مسدود کند.

شهردار بیرجند گفت: این در حالی است که برنامه‌ریزی ما بر افزایش فضاهای سبز شهر بیرجند است.