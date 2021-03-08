به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، ناصر امینزاده، رئیس فرهنگسرای اندیشه گفت: علامه محمدتقی مصباح یزدی را باید یکی از چهرههای تاثیرگذار علمی، فرهنگی، سیاسی و ولایتمدار بدانیم که سالها در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، تبیین اندیشهها و نظریات علوم انسانی اسلامی فعالیتی خستگیناپذیر داشت. این عالم برجسته دی ماه امسال به دیدار حق شتافت.
وی از تولید مجموعه نشستها و گفتوگوهای «حکیم فرزانه» با محوریت تشریح و توصیف ابعاد شخصیتی علامه مصباح یزدی خبر داد و گفت: فرهنگسرای اندیشه در مجموعه نشستها و گفتوگوهایی با عنوان «حکیم فرزانه» نگاهی جامع و کامل به یک عمر تلاش این عالم وارسته داشته و در گفتوگو با اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید و شاگردان علامه مصباح یزدی، به بررسی و تبیین شخصیتی او پرداخته است.
رئیس فرهنگسرای اندیشه خاطرنشان کرد: ما بعد از ارتحال عالم ربانی، علامه مصباح یزدی، پروژه جدیدی را آغاز کردیم که در قالب آن ابعاد و زوایای مختلفی از شخصیت آیتالله مصباح طی گفتوگو و مصاحبه با جمع بیشتری از اندیشمندان نظیر اساتید حوزه و دانشگاه، دوستان، شاگردان و ... مورد بررسی قرار میگیرد.
این اقدام ادای دین به این عالم وارسته و فرهنگ اسلام ناب است که با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی-اسلامی صدرا تولید شده است. «حکیم فرزانه» نگاهی خاص به ویژگیها و نقش منحصر به فرد این چهره فراموشنشدنی دنیای اسلام دارد.
مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 از حضور چهرههای برجسته علمی و اندیشهای در این ویژه برنامه خبر داد و گفت: در این مجموعه گفتوگوها که از طریق فضای مجازی فرهنگسرای اندیشه و دیگر صفحات تخصصی منتشر میشود، چهرههایی نظیر آیتالله علی اکبر رشاد، رضا غلامی، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، غلامعلی حدادعادل، داود مهدویزادگان، مهدی جمشیدی، محمد جواد نوروزی و ... ضمن گرامیداشت منزلت علمی و عملی آیتالله مصباح یزدی، به تبیین اندیشهها و فعالیتهای تاثیرگذار این عالم ربانی پرداختهاند.
وی درباره روند تولید این اثر گت: مجموعه «حکیم فرزانه» 26 قسمت به صورت 20 ویدئو کوتاه 5 دقیقهای و 6 ویدئو بلند 30دقیقهای است که به مرور در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
رئیس سابق فرهنگسرای گلستان، سرو و انقلاب از ادامه ی این پروژه و تولید ویژه برنامه جدیدی درباره علامه مصباح یزدی خبر داد و گفت: تاکنون فاز اول پروژه فرهنگی دینی «حکیم فرزانه» به اتمام رسیده و آثار آن منتشر شده است، وی در خصوص فاز دوم این برنامه اضافه کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن نمیتوانیم به صورت دقیق درباره نحوه و تاریخ انتشار فاز دوم این پروژه که از اهمیتی دوچندان برخوردار است، خبر بدهیم اما باید اشاره کنم که تمهیدات ویژهای اندیشیده شده است که فاز دوم ویژه برنامه «حکیم فرزانه» در قالب چندین ویدئوی کوتاه و چند مستند ویژه و جذاب تقدیم نظر علاقهمندان شود. در این مجموعه جدید، مکتب سیاسی علامه مصباح، اندیشههای دینی و تمدنی ایشان، ویژگیهای خاص اخلاقی و انقلابی این چهره ماندگار، خدمات ایشان به اسلام و ... به صورتی دقیق و موشکفانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاقهمندان برای دریافت این مجموعه تصویری میتوانند به صفحه فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.
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