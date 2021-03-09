نمایش آثار منتخب سه نسل از زنان نقاش ایران در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «سه نسل زنان نقاش ایران» عنوان نمایشگاه آثار منتخب زنان نقاش به کیوریتوری فرناز محمدی است که روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه در جزیره کیش و گالری بین المللی هنرهای معاصر کیش افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه آثاری از فریده لاشایی، پروانه اعتمادی، گیزلا وارگا سینایی، پری‌یوش گنجی، فرخ ابوالقاسمی، فلورا فیض بخش، سمیرا علیخانزاده، مهناز پسیخانی، میترا کاویان، مهتا معینی، مهسا کریمی زاده، ماتیسا کازرونی، الهام فاطمی، یسری مجتهوی، مانلی منوچهری، شیما فریدنی، مریم نیکخواه ابیانه، سارا سهیلی فر، کتایون مقدم، پانته‌آ ماهرو و زهرا امیر یگانه به نمایش در می‌‎آید.

نمایشگاه آثار منتخب «سه نسل زنان نقاش ایران» که توسط سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می‌شود، روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ساعت ۱۸ در گالری بین المللی هنرهای معاصر کیش به نشانی میدان آبشار، خیابان هنر، روبروی میکامال گشایش می‌یابد و تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برپاست.