به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا طیبی با اشاره به رونمایی از قطار مترو ملی در آینده‌ای نزدیک گفت: طراحی و تولید سیستم رانش که به لحاظ فناوری پیچیده‌ترین قسمت قطار مترو محسوب می‌شود و در صنعت مترو سازی از آن به‌عنوان مغز، قلب و ماهیچه‌های یک قطار نامبرده شده و حدود ۳۰ درصد قیمت یک قطار را تشکیل می‌دهد به بهترین شکل و با پیشرفته‌ترین فناوری توسط جهادگران جهاد دانشگاهی انجام گرفت.

وی ادامه داد: به‌صورت طبیعی قطار ملی بر دوش فناوری تولید شده در جهاد دانشگاهی حرکت می‌کند و تمام تلاش ما این بوده و هست که این پروژه به بهترین شکل و با پیشرفته‌ترین فناوری انجام شود.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: پیشرفته بودن دانش طراحی و ساخت داخل واگن‌های مترو به آسانی قابل‌تعمیم به قطارهای پرسرعت بین‌شهری است.

وی با اجرای این پروژه دانش بومی طراحی و ساخت آن کسب‌شده است و با برنامه‌ریزی درست و تأمین منابع مالی هزاران شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.