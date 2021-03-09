به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر، در چهل و یکمین سالگرد شهادت آیت الله سیدمحمدباقر صدر سلسله نشست‌های علمی «اندیشه صدر» به‌صورت وبینار برگزار می‌شود.

شهید صدر در جایگاه فقیه نظریه‌پرداز علوم انسانی، دیدگاه‌های گوناگونی را در شاخه‌های گوناگون علوم انسانی بیان کرده است که هرکدام به نوعی جریان‌ساز حرکت‌های فکری و علمی گسترده‌ای در جهان اسلام شده است. بازخوانی و ترویج این اندیشه‌ها که توسط فقیهی نابغه و کم‌نظیر ارائه شده می‌تواند عمق و دامنۀ علوم انسانی و اجتماعی اسلامی را در میان دانشگاهیان، به‌ویژه جوانان و دانشجویان گسترش دهد.

شهید صدر علاوه بر تسلط بر مبانی و آموزه‌های دینی به حوزۀ مسائل دانش‌های مدرن ورود کرده و توانسته است در مقابل اندیشه‌های سکولار غربی دیدگاه‌های اسلامی را ارائه دهد.

سلسله‌جلسات وبینار «اندیشه صدر» اهداف زیر را دنبال می‌کند:

-معرفی و ترویج گستره و عمق اندیشه‌های شهید صدر

-ایجاد انگیزه در میان جامعۀ دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی برای ورود جدی به مباحث اسلامی

-معرفی آثار علمی و پژوهشگران علوم انسانی اسلامی

نخستین نشست از این جلسات با موضوع بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به متن پیشنهادی شهید صدر با حضور محمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) چهارشنبه ٢٠ اسفندماه از ساعت ۱۹ برگزار می‌شود.

سلسله‌جلسات «دیدگاه‌ها و نظریات شهید صدر» به‌صورت زنده از صفحه مجازی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر به آدرس زیر و لینک اسکای روم دانشگاه امام صادق علیه السلام پخش خواهد شد.

https://www.instagram.com/shahidsadrlive/

لینک اسکای روم:

vc.isu.ac.ir/ch/۴۷۶۶-۳۰۶۴۴