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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۱۵

پنجره مهر؛

کسب و کارهای خراسان شمالی در آستانه نوروز تعطیل نخواهند شد

کسب و کارهای خراسان شمالی در آستانه نوروز تعطیل نخواهند شد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با اشاره به شایعاتی مبنی بر احتمال تعطیلی بازار در آستانه عید نوروز، گفت: هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی کسب و کارها در روزهای آتی گرفته نشده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی عصر سه شنبه در حاشیه ستاد کرونا خراسان شمالی در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعاتی مبنی بر تعطیلی احتمالی بازار در آستانه عید نوروز، اظهار کرد: هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی کسب و کارها در روزهای آتی چه در سطح کشور و چه در استان گرفته نشده است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با طرح‌های میزان تجمع در نقاط مختلف شهرها کاهش خواهیم داد.

وی همچنین به آمادگی استان برای آغاز روند انتخابات اشاره داشت و افزود: خراسان شمالی در دوره گذشته انتخابات یکی از کم تخلف ترین استان‌ها بوده است.

شجاعی در انتها گفت: مدیران نباید هیچ حقی را جز یک رأی خود حتی در ذهنشان قائل باشند؛ نمی‌گذاریم عده‌ای وجهه مثبت استان در انتخابات را خدشه دار کنند.

کد مطلب 5165988

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