اعتراضات در یونان به خشونت پلیس/ ۳ مأمور زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، هزاران نفر در یونان در اعتراض به اعمال خشونت پلیس علیه چند جوان معترض به خیابان های آتن پایتخت این کشور آمدند و علیه ناکارآمدی دولت و سرکوب مخالفان و خشونت پلیس شعار دادند.

خبرگزاری فرانسه نیز در این باره اعلام کرد که ۵ هزار معترض در اعتراض به «نقض قانون از سوی پلیس» با حضور در خیابان های آتن پایتخت یونان تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته هایی، اقدام پلیس در ضرب و جرح یک پسر جوان به دست ماموران در منطقه Nea Smyrni آتن را محکوم کردند.

گفتنی است که پلیس یونان این پسر جوان را به علت عدم رعایت تدابیر مربوط به کرونا، با باتوم مورد ضرب و جرح قرار داده بود که خشم مردم را برانگیخت.