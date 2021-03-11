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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۸

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز خبر داد؛

بررسی بیماری هپاتیت A در اهواز/ نصف روستاها آب مطلوب دارند

بررسی بیماری هپاتیت A در اهواز/ نصف روستاها آب مطلوب دارند

اهواز- رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به بررسی بیماری هپاتیت A در این شهرستان، گفت: فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد آب روستاهای اهواز دارای مطلوبیت و کیفیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اظهار کرد: در پی اعلام شناسایی مواردی مشکوک به بیماری هپاتیت A در روستاهای اسماعیلیه اهواز ، بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک خانواده با موارد مشکلات گوارشی و با علائم بیماری هپاتیت A مراجعه کرده‌اند .

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه کرد: پس از بررسی آزمایش‌ها مشخص می‌شود که این علائم هپاتیت است یا خیر.

وی اظهار کرد: فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد آب روستاهای اهواز دارای مطلوبیت و کیفیت هستند و مشکلات آب شرب روستاها به شرکت آبفا اعلام و حتی شکایتی در این خصوص در مراجع قضائی ثبت شده است.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: از جمله این مشکلات کلر زنی نامناسب و غیراستاندارد، کاهش کیفیت و کدورت آب است و کارشناسان مرکز بهداشت در طول ماه و در دو تا سه نوبت کیفیت آب را مورد آزمایش قرار می‌دهند.

کد مطلب 5167228

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این را من در آب شهر شیبان دیدم آب یا گل آلود است یا شیری رنگ از کلر

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