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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۲

همزمان با روز بعثت؛

توزیع ۶۵۰ بسته معیشتی در تبریز

توزیع ۶۵۰ بسته معیشتی در تبریز

تبریز- مدیر دفتر خدمات رضوی آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت عید مبعث، ۶۵۰ بسته معیشتی در بین خانواده‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز بعثت پیامبر اکرم (ص) با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، ۶۵۰ بسته معیشتی شامل برنج ایرانی، روغن نباتی، قند، عدس، نخود، ماکارونی و یک بسته شامل تنقلات و خشکباری چهارشنبه سوری توسط یکی از خیرین شاخص و گمنام تبریزی در میان خانواده‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا توزیع شد.

در این رابطه مدیر دفتر خدمات رضوی آذربایجان شرقی گفت: ارزش اقلام توزیع شده در تبریز، بیش از ۲۳۰ میلیون تومان است که به مناسبت عید مبعث و با کمک خیرین شهرستان‌ها و همیاری خادمیاران دفتر امام رضا (ع) بیش از ۲۴۰۰ بسته معیشتی به مقدار همان اقلام بین خانواده‌های آسیب دیده توزیع شد.

یوسف شاکری ادامه داد: ارزش کل اقلام معیشتی توزیع شده دفتر خدمات رضوی استان از زمان شیوع کرونا تا کنون، ۱۰ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان است.

کد مطلب 5167301

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