به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران از ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه) در فرمانداری تهران آغاز شد.

بنابر اعلام دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گزارش تجمیعی ثبت نام انتخابات شوراها از آغاز ثبت نام تا ساعت ۱۸ روز گذشته بیست و سوم اسفند ماه، ثبت نام ۹۰۶۱ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر، نهایی شد.

۳۱ درصد افرادی که تا ساعت ۱۸ چهارمین روز از مهلت قانونی، ثبت نام کردند، از روش‌های الکترونیک شامل استفاده از تلفن همراه (۱۵ درصد) و رایانه شخصی (۱۶ درصد) برای ثبت نام استفاده کردند.

۱۸ درصد داوطلبان تا پایان روز چهارم ثبت نام انتخابات شوراها، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، ثبت نام کردند.

۵۱ درصد ثبت نام‌ها تا پایان روز چهارم مهلت قانونی ثبت نام را متعلق به افرادی است که به فرمانداری‌ها مراجعه کردند. ۹۱ درصد ثبت نام کنندگان تا پایان روز چهارم ثبت نام مرد و ۹ درصد زن هستند

داوطلبان می‌توانند به چهار روش مراحل ثبت نام در این انتخابات را انجام دهند:

- ثبت نام از طریق اپلیکیشن موبایلی (بارگذاری شده در پورتال وزارت کشور) و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام

- ثبت نام از طریق نسخه دسکتاپ (کامپیوتر) و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام

- ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام

- ثبت نام از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری شهرستان

انتخابات ۶ دوره شوراهای شهر و روستا، ۲۸ خرداد سال آینده همزمان با انتخابات سیزده دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود.