به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه در مورد قیر مورد نیاز پالایشگاه ها و پتروشیمی ها اصلاح شد.

بر این اساس، وزارت نفت مکلف شد در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک صد و ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جزء ۳ بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح زیر تسویه نماید:

۱- ۴۸ درصد برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۲- ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن

۳- ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور

۴- ۶ درصد برای مصرف پایگاه ها، پاسگاه ها و راه های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

۵- ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش

۶- ۳ درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات مالچ پاشی سازگار با محیط زیست

دستگاه های اجرایی موضوعی این بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا باتوجه به پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

گزارش این بند به صورت سه ماه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و عمران ارسال می شود.