به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر به عدم وجود شفافیت در اجرای رویداد ۱۴۰۰ گفت: نوروز امسال شاهد انجام رویداد تهران ۱۴۰۰ هستیم. طبق مصوبه سال ۹۶، لایحه‌ای با عنوان الزام شهرداری به ارائه لایحه رویداد ۱۴۰۰ به شورای شهر داشتیم

وی افزود: لایحه‌ای که با تأخیر و ناقص به شورا آمد و به دلیل ابهامات فراوان تأیید نشد. آذر ماه ۹۸ قرار شد مجدداً لایحه به شورا ارائه شود اما این ارائه انجام نشد و در این وضعیت شاهدیم که شهرداری با محوریت معاونت فرهنگی، اقدام به اکران بنرهای رویداد ۱۴۰۰ کرده است.

عضو شورای شهر عنوان کرد: سوال این است که آیا قرار است این رویداد به همین بنرها ختم شود یا قرار است اتفاق بیشتری رخ دهد. به علاوه اگر قرار است اتفاق بیشتری رخ دهد چرا هنوز به تأیید شورای شهر نرسیده است.

نظری تصریح کرد: متأسفانه علیرغم همه تأکیدات شورا، هنوز دستگاه‌های شهرداری برای ارائه این لایحه به شورا اقدام نکرده‌اند. تذکر بنده به شهردار این است چرا هنوز لایحه این رویداد به شورای شهر ارائه نشده و جزئیات رویداد و نحوه هزینه کرد بودجه‌های آن چرا هنوز به شورای شهر اعلام نشده است.