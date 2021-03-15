آغاز جشنواره سرود آوای کتابخانه در کرمانشاه

معصومه حسنی خونسار بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به صورت همزمان با سراسر کشور با هدف ترویج کتابخوانی و ترغیب شاعران توانمند به تولید اشعار فاخر در حوزه کتابخوانی، کتابدار و کتابخانه اقدام به برگزاری جشنواره سرود با عنوان آوای کتابخانه کرده است.

وی افزود: این جشنواره با رویکرد تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی و جایگاه کتابخانه‌های عمومی و کتابداران، شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در اعتلای جایگاه کتابخوانی، استفاده از سرود به عنوان تأثیرگذارترین نوع شعر، نهادینه کردن فرهنگ مشارکت عمومی در فعالیت‌های ادبی کتابخانه‌ها، ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد تحول فرهنگی در خدمات کتابخانه‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به موضوعات محوری در نظر گرفته شده برای جشنواره سرود آوای کتابخانه اشاره و تصریح کرد: نقش کتابخانه، کتابدار و کتابخوانی در تعالی جامعه، نقش کتابدار در ترویج کتابخوانی، نقش کتابخانه و خدمات اجتماعی آن در توسعه فرهنگ کتابخوانی و دیدگاه جامعه نسبت به کتابدار و کتابخانه از جمله موضوعات محوری این جشنواره است.

وی ادامه داد: نقش پذیری کودک و نوجوان از کتابخوانی، کتابدار و کتابخانه، تبدیل کتابخانه‌ها به پایگاه اجتماعی و پاتوق‌های فرهنگی، نگاه نو و خلاقانه به موضوع، سادگی و ماندگاری در اذهان عمومی و پرهیز از تأثیرپذیری و مشابهت آثار از ارکان اصلی آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره سرود آوای کتابخانه است.

حسنی خونسار با تاکید بر اینکه آثار ارسالی در تمامی گروه‌های سنی ویژه مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال بوده و آثار با گویش‌های محلی ترجیحاً همراه ترجمه پذیرفته می‌شود، گفت: آثار ارسالی باید جدید بوده و پیش از این به جشنواره‌های دیگر ارسال و یا چاپ نشده باشد.

وی افزود: آثار حتماً باید با موضوعات فراخوان تطبیق داشته و هر شاعر امکان ارسال حداکثر چهار اثر به دبیرخانه جشنواره سرود آوای کتابخانه را دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به مهلت شرکت در جشنواره سرود آوای کتابخانه تصریح کرد: علاقمندان می‌توانند تا یکم خرداد ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی به نشانی www.samakpl.ir در این جشنواره شرکت کنند.

حسنی خونسار به جوایز جشنواره آوای کتابخانه اشاره کرد و ادامه داد: اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی به پنج اثر برگزیده، اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۵ میلیون ریالی به ۹ اثر تقدیری و اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی به سه اثر استعدادهای شعری زیر ۲۰ سال در سطح ملی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است، ۱۷ اثر برگزیده جشنواره سرود آوای کتابخانه چاپ خواهد شد.