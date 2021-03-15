جریمه ۱۵ میلیونی برای تیم و بازیکن لیگ برتری فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتسال فردوس قم و مقاومت البرز در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد که از سوی یکی از تماشاگران تیم فردوس قم تخلفاتی مبنی بر پرتاب آب و توپ به داخل زمین و سوء رفتار تیمی رخ داد و تیم فردوس قم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قطعی است)

شهاب بشری بازیکن تیم فردوس قم به دلیل اهانت و فحاشی پس از اخراج از سوی داور، سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است)

تیم فردوس قم به دلیل اعتراض کادر فنی به داوری و سوء رفتار تیمی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.(این رای قطعی است)