جذب نوجوانان آرادانی به مساجد؛ «رمضان» فرصت ناب تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان آرادان به میزبانی فرمانداری، خواستار بهره گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان به خصوص در بین نسل جوان شد.

وی افزود: مسائل و برنامه‌های آموزشی خوبی در شهرستان آرادان در دست اجرا است اما باید در استانه ماه مبارک رمضان برنامه ریزی لازم برای بهره گیری از ظرفیت عظیم ماه مهمانی خدا را در دستور کار قرار داد.

امام جمعه آرادان ضمن اشاره به ماه رمضان و ویژه برنامه های مرتبط با مساجد در این ماه، گفت: جذب نوجوانان و جوانان به مساجد در ماه مهمانی خدا، ضرورت دارد.

شریفی نیا با بیان اینکه مردم متدین و خداجوی شهرستان آرادان در ماه رمضان مساجد را خالی نگذارند، تاکید کرد: در همه مساجد خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی در ماه رمضان شاهد برگزاری نشست ها و محافل نورانی و معنوی تلاوت قرآن کریم، نشست های بصیرتی و فرهنگی و آموزشی هستیم که امسال هم این برنامه ها به قوت خود ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جشن تکلیف دانش آموزی و روزه اولی ها با بیش از ۱۰۰ دانش آموز در هفته اول اسفند به خوبی برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: باید از ظرفیت این مراسم در راستای تبیین و آگاه سازی نسل جوان و نوجوان بهره برد.