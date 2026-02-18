به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح شنبه در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود. استثنا تنها شامل موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی است که برای ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز تردد می‌کنند.

در محور کرج – چالوس، همچنان عبور تریلر، کامیون و کامیونت‌ها ممنوع است. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، پلیس راه ممکن است محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال کند. روز جمعه ۱ اسفند محدودیت‌های قطعی شامل انسداد مسیر از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس از ساعت ۱۲، انسداد کامل پل زنگوله از ساعت ۱۳ و اعمال یکطرفه مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۵ خواهد بود. طرح تا ساعت ۲۴ روز جمعه ادامه دارد و بسته به حجم ترافیک ممکن است زودتر پایان یابد. تردد خودروهای محلی و ساکنین مسیر قدیم کرج – چالوس تا پل زنگوله همچنان مجاز است.

در محور هراز نیز عبور تریلرها ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان سوخت و مواد فسادپذیر) در زمان‌های مشخص شده محدود خواهند بود. همچنین در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.

مرکز مدیریت راه‌ها از رانندگان خواسته است با رعایت محدودیت‌ها، سفر ایمن داشته باشند و برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها، به سامانه‌های رسمی پلیس راهور مراجعه کنند.