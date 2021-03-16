  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

وضعیت بندرعباس قرمز است

وضعیت بندرعباس قرمز است

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:وضعیت بندرعباس از لحاظ بنده قرمز و بسیار نگران کننده است و این یک هشدار جدی برای تمامی مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی گفت: وضعیت بندرعباس از لحاظ بنده به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان قرمز وبسیار نگران کننده است و این یک هشدار جدی برای تمامی مسئولین و کسانی است که در سطح استان هرمزگان زندگی می کنند.

فرشیدی اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد کسانی که تست کرونایشان مثبت می شود در آزمایش های ویروس جهش یافته انگلیسی هم مثبت می شوند.

فرشیدی عنوان کرد: روز گذشته (۲۵ اسفندماه) ۲۷ بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در هرمزگان شناسایی شد و شمار مبتلایان به این بیماری در هرمزگان به ۱۱۴ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: بندرعباس با ۵۲ بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی، قشم ۱۹، بندرخمیر ۱۲، پارسیان ۹، بندرلنگه و میناب هر کدام ۸، حاجی آباد ۴ و رودان و بستک نیز هرکدام با یک بیمار، دیگر شهرستان‌هایی درگیر با کرونای انگلیسی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شمار جان باختگان این بیماری در هرمزگان با فوت یک بزن ۵۳ ساله به ۱۰۳۹ نفر رسید.

کد مطلب 5170735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها