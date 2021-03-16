وضعیت بندرعباس قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی گفت: وضعیت بندرعباس از لحاظ بنده به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان قرمز وبسیار نگران کننده است و این یک هشدار جدی برای تمامی مسئولین و کسانی است که در سطح استان هرمزگان زندگی می کنند.

فرشیدی اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد کسانی که تست کرونایشان مثبت می شود در آزمایش های ویروس جهش یافته انگلیسی هم مثبت می شوند.

فرشیدی عنوان کرد: روز گذشته (۲۵ اسفندماه) ۲۷ بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در هرمزگان شناسایی شد و شمار مبتلایان به این بیماری در هرمزگان به ۱۱۴ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: بندرعباس با ۵۲ بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی، قشم ۱۹، بندرخمیر ۱۲، پارسیان ۹، بندرلنگه و میناب هر کدام ۸، حاجی آباد ۴ و رودان و بستک نیز هرکدام با یک بیمار، دیگر شهرستان‌هایی درگیر با کرونای انگلیسی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شمار جان باختگان این بیماری در هرمزگان با فوت یک بزن ۵۳ ساله به ۱۰۳۹ نفر رسید.