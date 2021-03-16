رونمایی از تیتراژ پایانی «همبازی» با صدای فریدون آسرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، ترانه تیتراژ پایانی سریال «همبازی» به تهیه کنندگی نوید محمودی که توسط فریدون آسرایی خوانده شده رونمایی و منتشر شد.

در سریال «همبازی» که از ۲۷ اسفند هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود بازیگرانی همچون دیبا زاهدی، حسین مهری، کامران تفتی، نیلوفرکوخانی، مریم مومن، امیر کاظمی، ایمان صفا، پادینا کیانی، خیام وقار، زهره نعیمی، محیا دهقانی، محمد حیدری، پولاد مختاری، هانیه غلامی، مهتاب شیروانی با حضور، آتیلا پسیانی، همایون ارشادی، علیرضا استادی و بهنام تشکر، با هنرمندی، کمند امیر سلیمانی، رویا جاویدنیا، علیرضا اوسیوند حضور دارند.

«هم بازی» ملودرام عاشقانه ای است که سعی دارد در فضایی جدید با قصه‌ای اجتماعی به روابط جوانان اشتغال وهویت نگاه ویژه ای داشته باشد.