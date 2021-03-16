وضعیت هوای کرمانشاه و کنگاور در حالت هشدار قرار گرفت

آذر ولی زاده بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت هوا در استان کرمانشاه اظهار کرد: از ساعت ۱۴ امروز به دلیل ورود توده گرد و غبار از قسمت جنوب شرقی به استان کرمانشاه هوای این استان تحت تأثیر قرار گرفت‌.

وی با بیان اینکه هوای شهرستان‌های کرمانشاه و کنگاور در وضعیت هشدار قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه سایر شهرستان‌ها وضعیت بهتری نسبت به شهرستان‌های کرمانشاه و کنگاور دارند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: توده گرد و غبار وارد شده به استان کرمانشاه به دلیل ریز بودن دیرتر توسط ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه ریزگردها در حال کاهش است، ادامه داد: شاخص کیفی لحظه‌ای شهرستان کرمانشاه از ۱۹۰ به یک صد و ۹ کاهش یافته و هم اکنون نمی‌توان در مورد شاخص کیفی ۶ ساعته و ۱۲ ساعته صحبت کرد.