«چپ، راست» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های: «چپ، راست، مستقیم» به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی حامد محمدی، انیمیشن «لوپتو» به تهیه کنندگی محمد حسین صادقی و کارگردانی عباس عسگری و «بچه گرگ‌های دره سیب» به تهیه کنندگی مجید برزگر و کارگردانی فریدون نجفی موافقت کرد.