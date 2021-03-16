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۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۱

در جلسه‌ای فوق‌العاده؛

«چپ، راست» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم کودک

«چپ، راست» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای ۲ فیلم کودک

در جلسه فوق العاده شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های: «چپ، راست، مستقیم» به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی حامد محمدی، انیمیشن «لوپتو» به تهیه کنندگی محمد حسین صادقی و کارگردانی عباس عسگری و «بچه گرگ‌های دره سیب» به تهیه کنندگی مجید برزگر و کارگردانی فریدون نجفی موافقت کرد.

کد مطلب 5171317
زهرا منصوری

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