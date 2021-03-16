جریمه یک میلیون‌ تومانی ورود خودروهای غیر بومی به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی دقایقی قبل در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۹ شهرستان اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد، اظهار داشت: چهار شهرستان استان نیز در وضعیت آبی و شهرستان گلپایگان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارد.

وی افزود: وضعیت شهرستان خوانسار نیز در زمینه شیوع بیماری مناسب نیست و در آستانه قرار گرفتن در وضعیت نارنجی است.

ورود همه خودروهای غیربومی به شهر اصفهان ممنوع است

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان با بیان اینکه ورود همه خودروهای غیر بومی به شهر اصفهان ممنوع است، ابراز داشت: ورود خودرو از شهرهای وضعیت قرمز به اصفهان مشمول یک میلیون تومان جریمه خواهد شد.

وی افزود: ورود خودروها از شهرها با وضعیت نارنجی به اصفهان نیز مشمول جریمه ۵۰۰ هزار تومانی می‌شود.

۱۴ درصد تست‌های کرونا در اصفهان مثبت است

غلامی در ادامه با اشاره به اینکه از شهروندان درخواست داریم از سفر بپرهیزند، ادامه داد: تنها هتل‌ها، مهمانپذیرها و مهمانسراها اجازه پذیرش ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت را دارند و مسافرانی که رزرو اقامتگاه دارند اجازه سفر به اصفهان را خواهند داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان رو به صعود است، ابراز داشت: ۱۰ تا ۱۴ درصد تست‌های کرونا در استان مثبت اعلام شده است که این امر بیانگر شرایط مناسب نیست.