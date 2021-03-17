نقاط حادثه خیز رانندگی در تهران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تبار، معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران در تشریح اقدامات دادسرا در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: با توجه به افزایش جرایم رانندگی در منطقه و به منظور کاهش پروندههایی که امکان شناسایی متهمان و معرفی آنان از سوی شکات وجود ندارد با ورود دادسرا، پس از بررسیهای میدانی که توسط کلانتری و شهرداری منطقه انجام گرفت نقاط حادثه خیز جرایم رانندگی مورد شناسایی قرار گرفت.
معاون دادستان تهران گفت: با شناسایی این نقاط در بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق، خیابان انقلاب، پل چوبی، خیابان دماوند خط ویژه و میدان سبلان، مقرر شد حسب مورد نسبت به نصب پل عابر پیاده مکانیزه، اتومات کردن چراغهای ورودی میادین، نصب دوربین ثبت تخلف سرعت غیرمجاز، نصب راهبند، شناسایی گودالها و… اقدام شود.
وی در ادامه بیان کرد: با شناسایی نقاط آلوده در حوزههای کلانتری ۱۰۴ و ۱۰۶، اجرای طرحهای مقطعی جهت دستگیری متهمان و مجرمان سابقه دار، بررسیهای میدانی به منظور کشف شیوهها و شگردهای سارقان، حضور مستمر و نامحسوس معاونان تخصصی مراجع انتظامی با هدف شناسایی آسان و سریع محکومان، کنترل محلهای آلوده و اجرای طرح رعد با هدف ناامن کردن منطقه جهت دستگیری سارقان و متهمان و… در دستور کار قرار گرفت که تأثیر بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی منطقه داشته است.
تبار عنوان کرد: شناسایی خانههای قدیمی و در آستانه تخریب فاقد سکنه که مأمن ولگردان و معتادان شده بود، شناسایی ساختمانهای اداری و تجاری پرتردد و فاقد استحکام، برخورد با تخلفات صنفی در اجرای مصوبات و دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا از دیگر اقدامات دادسرای ناحیه ۷ در حوزه ساماندهی وضعیت اجتماعی منطقه بوده است.
وی در پایان بیان کرد: تشکیل قرارگاه امنیتی، انتظامی با حضور فرمانده سپاه ناحیه شهید مطهری و معاونان سرکلانتر منطقه، رؤسای پلیس تخصصی، رؤسای کلانتریهای مربوطه، رئیس پلیس راهور منطقه، شهردار منطقه و سایر مدیران نیز از دیگر اقدامات مهم دادسرای ناحیه ۷ برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بوده است.
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