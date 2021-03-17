دوره «آموزش دبیران فلسفه سراسر کشور» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود شریعتمداری در خصوص برگزاری دوره «آموزش دبیران فلسفه سراسر کشور» گفت: یکی از فعالیت‌هایی که در میز انجام شد و امسال بخاطر شرایط کرونایی به صورت غیرحضوری برگزار شد، آموزش ضمن خدمت بود که طی جلساتی با وزارت آموزش و پرورش، این تصمیم گرفته شد.

دبیر میز آموزش و پرورش قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این دوره به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: ۲۰۰ نفر از دبیران فلسفه سراسر کشور به صورت غیرحضوری در این دوره شرکت نمودند که تعداد زیادی از این دبیران به تازگی جذب آموزش و پرورش شده‌اند.

شریعتمداری با اعلام اینکه دبیرخانه کشوری درس فلسفه امسال در استان لرستان بود، افزود: سرفصل‌های آموزش دبیران فلسفه سراسر کشور را به دبیرخانه ارائه کردیم و توسط آنها تأیید شد.

وی گفت: در این دوره، اعتصامی «رئیس میز آموزش و پرورش» ۲ جلسه دو ساعته با موضوع تبیین کتاب فلسفه ۲، خانم فخری ملکی تدریس یک جلسه‌ای تحلیل محتوای کتاب فلسفه ۲، رضا ملایی دو جلسه ۲ ساعته فلسفه‌های مضاف در دوره معاصر، احمد شه گلی خانی ۲ جلسه دو ساعته با موضوع چالش‌ها و رویکردها در فلسفه و فتحعلی نیز بحث فلسفه و مابعدالطبیعه را ارائه کردند.

حجت‌الاسلام محمود شریعتمداری با بیان اینکه بعد از دوره مقرر شد به صورت آنلاین یک آزمون از دبیران فلسفه سراسر کشور گرفته شود و این نمرات در پرونده آنها درج شود، افزود: این کلاس‌ها ضبط ویدئویی شده و در اختیار سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش قرار داده شده و در دسترس تمامی دبیران فلسفه کشور از طریق سایت سازمان پژوهش قرار می‌گیرد.