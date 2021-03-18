نشست ستاد عملیات ماه رمضان با شعار قرآن کتاب زندگی برگزار شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین موسوی بلده مدیر شورای عالی قرآن شهرداری تهران در ابتدای نشست ستاد عملیات ماه مبارک رمضان ضمن تبیین اهداف، رویکردها و انتظارات در راستای تحقق شعار قرآن کتاب زندگی به بیان نکاتی پیرامون اهمیت برگزاری برنامه‌های جامع قرآنی به منظور بهره مندی آحاد جامعه از معارف روح نواز قرآن کریم پرداخت و گفت: با توجه به جایگاه شهرداری تهران در جامعه شهری و نگاه ویژه ای که به این سازمان در ایفای نقش در بسترسازی و گفتمان سازی قرآنی وجود دارد، ضروری است که در درون سازمان با هماهنگی جامع بین دستگاهی با بسیج همه ظرفیت‌های ممکن مجموعه شهرداری بتواند در تحقق منویات قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مجموعه نظام اسلامی گامی ارزشمند برداشته و با ایجاد روحیه نشاط و امید در بین شهروندان، در عین حال مؤثر در گفتمان سازی و الگو هی در سایر شهرهای کشور قرار گیرد.

در این نشست که با حضور نمایندگانی از اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، مرکز ارتباطات و امور بین الملل، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت توسعه مجتمع ایستگاهی مترو تهران و حومه برگزار شد شرکت کنندگان به بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در تحقق مطالبه قرآنی مورد بحث در آستانه ماه مبارک رمضان پرداختند.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام شفیعی و صادقی معاونین سازمان دارالقرآن کریم از مدعوین این نشست بودند که به بیان دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های سازمان دارالقرآن کریم در این خصوص پرداخته و همکاری و همراهی همه جانبه خود را در عملیات فرهنگی تبلیغی پیش رو اعلام داشتند.

در بخش دیگر این نشست میثم طاهرآبادی معاون اجرایی شورای عالی قرآن و نماینده مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت کشور ضمن تبیین ابعاد و موضوعات مورد انتظار در عملیات فرهنگی تبلیغی رمضان بر ضرورت هم افزایی در خصوص اجرایی سازی مصوبات ستاد مرکزی عملیات فرهنگی تبلیغی ماه مبارک رمضان تاکید داشت.

دومین جلسه هم اندیشی برنامه‌های ماه مبارک رمضان در نیمه اول فروردین ماه برگزار می‌شود.

گفتنی است شورای عالی قرآن شهرداری تهران به عنوان مسئول هماهنگی عملیات فرهنگی تبلیغی ماه مبارک رمضان با شعار «قرآن کتاب زندگی» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن کریم در شهر تهران و سطح شهرداری‌های سراسر کشور انتخاب شده است.