مذاکرات برای پایان دادن به ۴۰ سال جنگ در افغانستان ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تروئیکای صلح افغانستان شامل کشورهای روسیه، آمریکا و چین به همراه پاکستان از جنبش طالبان خواستند تا از خروج گروه‌های تروریستی از مناطق مرزی افغانستان با کشورهای همجوار جلوگیری کنند.

در بیانیه‌ای که در جریان نشست مشترک کشورهای یاد شده با موضوع روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شد، آمده است: ما از افغان‌ها شامل دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌خواهیم تا گروه‌های تروریستی و اشخاص مرتبط با آنها از خاک افغانستان برای تهدید امنیت هیچ کشور دیگری استفاده نکنند.

تروئیکای صلح افغانستان همچنین در بیانیه خود خواستار ایجاد همبستگی در داخل این کشور شده و در ادامه بیانیه خود آورده است: همانطور که در قطعنامه شماره ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل نیز آورده شده، ما از بازگردانده شدن امارت اسلامی حمایت نکرده و همه طرف‌ها در دولت افغانستان و شورای عالی آشتی ملی به صورت آزادانه با شرکای خود در طالبان در راستای مذاکرات صلح مشارکت خواهند داشت.

همچنین در پایان این بیانیه آمده است: ما چهار کشور در این لحظه حیاتی از طرف‌های مشارکت کننده در این مذاکرات می خواهیم تا به مذاکره منتهی به توافقنامه صلحی بپردازند که به چهار دهه جنگ در افغانستان پایان دهد.