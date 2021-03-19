«ماکرون» دستور قرنطینه یک ماهه فرانسه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، با اوج گرفتن دوباره شرایط همه گیری کرونا، دولت فرانسه تصمیم به اجرای قرنطینه یک ماهه در این کشور گرفت.

به گزارش گاردین، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه این تصمیم را برای جلوگیری از تشدید خارج از کنترل شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده است.

این در حالیست که «ژان کاستکس» نخست وزیر فرانسه دیروز پنجشنبه اعلام کرد: فرانسه وارد موج سوم کرونا شده است و در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از موارد ابتلا را گونه انگلیسی این ویروس تشکیل می‌دهند.

گفتنی است که بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت فشار شدید هستند و وضعیت در پاریس بحرانی است.