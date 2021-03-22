آینده راگبی بانوان در ایران بسیار روشن است

زهرا ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین سال فعالیت در رشته راگبی را در حالی پشت سر می‌گذارم که بیشتر از هر زمانی به لباس مقدس تیم ملی نزدیک شدم.

بازیکن راگبی اهل خراسان شمالی تصریح کرد: انتخاب رشته‌هایی از این دست که در کشور ما شناخت کافی از آن وجود ندارد و به تبع آن سرمایه‌گذار نیز استقبال کمتری می‌کند برای یک ورزشکار حرفه‌ای یک ریسک بزرگ است.

وی در ادامه افزود: با لطف خدای بزرگ و حمایت‌های بی‌دریغ خانواده‌ام آینده فعالیتم در رشته راگبی را بسیار روشن و امیدبخش می‌بینم.

ایزانلو در انتها تاکید کرد: استقبال و استعدادهای ناب حکایت از آن دارد که آینده راگبی در کشور بسیار در بخش بانوان روشن است.