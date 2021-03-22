رشد ۳۰ درصدی ورزشهای الکترونیک در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‌های همگانی، لقمان شاورانی دبیر انجمن بازی‌های الکترونیک در خصوص فلسفه برگزاری طرح ملی نشاط گفت: طرح ملی نشاط، ابتکار انجمن بازی‌های الکترونیک و سازمان ورزش‌های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش‌های همگانی بود که پس از برگزاری دو ماه جلسات کارشناسی با مسئولین فدراسیون ورزش‌های همگانی مقرر شد که به دلیل کم تحرکی فراگیر و سکون تمامی گروه‌های سنی، با توجه به سرمایه کاربری بالای انجمن بازی‌های الکترونیک و اشتیاق آنها به فعالیت بدنی، در کنار ورزش الکترونیک در کنسول‌های مختلف، موبایل‌ها، فعالیت بدنی هم دیده شده است.

وی ادامه داد: این طرح در میادین بین المللی کمیته بین المللی المپیک IOC دیده شده است، یعنی هر جا که بازی‌های الکترونیک هست، فعالیت بدنی هم هست، طرح ملی بازی و نشاط برای نخستین بار است که در کشور اجرا می‌شود و برای نخستین بار است که فعالیت بدنی و بازی‌های الکترونیک در کشور در قالب طرح نشاط در نظر گرفته شده است.

شاورانی تصویب حضور بازی‌های الکترونیک در المپیک را عامل شتاب زای توسعه بازی‌های الکترونیک در سراسر جهان دانست و افزود: برآیند نشست‌های کمیته بین المللی المپیک IOC با فعالان صنعت بازی، منجر به پذیرش بازی‌های الکترونیک در المپیک شد، به همین منظور تمامی ورزش‌های که دارای فعالیت بدنی هستند باید وارد بازی‌های الکترونیک بشوند، به همین منظور مسابقات مجازی آغاز شده است و ۱۲ فدراسیون جهانی به حوزه ورزش‌های الکترونیک ورود کرده‌اند.

وی افزود: ورود کمیته بین المللی المپیک و حوزه‌های بزرگ صنعتی مانند نفت، پتروشیمی، صنایع غذایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال ۲۰۲۰ به صنعت بازی الکترونیک ورود کرده‌اند، ما در کشور همواره این نگرانی را داشته‌ایم که ارگان‌های داخلی مانند وزارت فرهنگ و وزارت ورزش و جوانان هر کدام تعریف متفاوتی از بازی‌های الکترونیک داشته‌اند و همین امر منجر به عدم هماهنگی بین سازمانی در رویدادهای بزرگ و سیاست گذاری ها می‌شد. پس از پذیرش رسمی بازی‌های الکترونیک این عدم هماهنگی بین بخشی تبدیل به فرصت شد و شرح وظایف هر دو وزارتخانه مسیر روشنی یافت.

وی در خاتمه بیان داشت: هم اکنون این فرصت بسیار بزرگی است که در فدراسیون ورزش‌های همگانی پیش آمده است. هم اکنون حمایت و همراهی دفتر فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و ریاست فدراسیون را داریم و این امر می‌تواند منجر به اقدامات هماهنگ و مؤثری بشود. حالا می‌توانیم بازی‌های الکترونیک را با یک پیوست قانونی به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم و تعریف بازی‌های الکترونیک را به تمامی سازمان‌ها ابلاغ کنیم.