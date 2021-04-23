ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه متاسفانه به خاطر عجله دولت، دستاوردی از اجرای برجام نداشتیم،گفت: اقدامات شتابزده دولت در اجرای برجام و عدم مشورت با کارشناسان دلسوز این نتایج خسارت بار را در پی داشت. این تعجیل ناشی از ذوق زدگی سیاست مداران ما و علاقه وافر آنها به ارتباط با اروپا و آمریکا بود.

وی افزود: تفکر غرب گرا خواستار سازش با آمریکا بود از این رو بلافاصله بعد از سر کار آمدن، برجام را رقم زد و شتابزده به آن عمل کرد که اقتصاد کشور را زمین گیر کرد. اگر دولت با تدبیر به برجام عمل می کرد این مشکلات ایجاد نمی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در برجام، دولت تعهدات سنگینی را پذیرفت و عمل کرد،اظهار داشت: راکتور اراک و فردو از مدار خارج شدند و عملا کارایی خود را از دست دادند و حرکت شتابان دانشمندان ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای متوقف شد. سیمان ریختن در قلب رآکتور اراک، اقدامی تحقیرآمیز بود.

عزیزی گفت: رئیس جمهور در این ماجرا نظر منتقدان را بر نتابید و با ادبیات بسیار زشتی منتقدان را خطاب قرار دارد. محصول این اقدامات در سیاست داخلی و خارجی ایران روشن است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز نیز دولت با رویکرد شتابزدگی، بدون مشورت و استفاده از نظرات کارشناسان مجددا به دنبال مذاکرات است. آمریکایی ها در ماجرای برجام نیز معتقد بودند که جمهوری اسلامی به این توافقنامه محتاج است. امروز نیز نوع رفتار رئیس جمهور و دولت به گونه ای است که آمریکا و غرب فکر می کنند ایران به توافق مجددی محتاج است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آمریکایی ها اهل وفای به عهد نیستند و عهد و پیمان خود را نقض می کنند، گفت: متاسفانه دولت سیاست غلط گذشته را تکرار می کند و تلاش دارد به هر نحوی در عمر باقیمانده توافقی بدتر از برجام را به ملت ایران تحمیل کند. مجلس یازدهم به هیچ وجه اجازه انعقاد چنین قراردادهای سیاسی را به دولت نخواهد داد.

عزیزی تصریح کرد: دولت کارنامه اش خالی است و در ۷ سال گذشته هیچ اقدام مثبتی جهت گشایش اقتصادی و حل مشکلات مردم انجام نداده است. تورم و بیکاری، مشکلات معیشتی مردم را دچار مشکلات اساسی کرده است. مرغ و تخم مرغ از سبد خانوارها پر کشیده است؛ دولت کارنامه ای برای ارائه در انتخابات ندارد.

وی تاکید کرد: هر پروژه ای که در این دولت به نتیجه رسیده در دولت نهم و دهم کلید خورده است. به عنوان مثال پروژه ستاره خلیج فارس در دولت نهم و دهم ۸۰ درصد اجرایی شد و در مدت این ۸ سال ۲۰ درصد باقیمانده آن اجرایی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دولت تلاش دارد تا در واپسین روزهای حیاتش برای خود کارنامه مثبتی را فراهم کند که متاسفانه شتاب زدگی و تعجیل دولت، خسران بیشتری را به ملت تحمیل خواهد کرد.

عزیزی با بیان اینکه دولت باید از گذشته خود درس بگیرد گفت: از دولت می خواهیم در باقیمانده عمرش خسارت بیشتری را به ملت ایران تحمیل نکند.

وی در واکنش به ادعای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان مبنی بر بی اینکه دولت اختیاری ندارد، افزود: چگونه است که اصلاح طلبان و اعتدالیون ادعای بی اختیار بودن رئیس جمهور را دارند اما برای کسب کرسی ریاست جمهور سر و دست می شکنند. چرا آقای روحانی که مدعی بی اختیار بودن رئیس جمهور است در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری شرکت کرد؟ این اظهارات ترفندی انتخاباتی است.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون سیاست خارجی مجلس بزرگترین اشتباه دولت را گره زدن زلف اقتصاد، پیشرفت و سازندگی کشور به مذاکره با آمریکا و اروپا خواند و گفت: اقتصاد و پیشرفت ما باید متکی بر توانمندی های بی شمار داخلی رقم بخورد. کشور ما در ظرفیت معادن، صنایع تبدیلی، نفت و گاز بی نظیر است. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی و دولتمردان بیشتر از آنکه به ظرفیت های داخلی توجه کنند نگاه به بیرون دارند و آنچه خود دارند از بیگانه تمنا می کنند.