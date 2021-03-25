شمار مبتلایان کرونا در آمریکا از مرز ۳۰ میلیون گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با پایین آوردن سقف سنی برای دریافت واکسن کرونا و شتاب بخشیدن به روند تزریق این واکسن در سرتاسر ایالات آمریکا، شمار مبتلایان به این بیماری ویروسی در این کشور روز چهارشنبه از رقم ۳۰ میلیون نفر عبور کرد.

در شرایطی که آمارها از افزایش جزئی در موارد جدید ابتلای هفتگی خبر می‌دهند، مقامات بهداشت و درمان ایالات آمریکا برای انجام سریع واکسیناسیون با یکدیگر در حال رقابت هستند. برخلاف توصیه کارشناسان درمانی، برخی از ایالات آمریکا مقررات مربوط به پوشیدن الزامی ماسک را لغو کرده و متعاقب آن، گونه‌های مسری تری از کرونا نیز در سرتاسر آمریکا شیوع یافته است.

به رغم آنکه در مقایسه با هفته گذشته، موارد جدید ابتلاء در ۳۰ ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکا رو به افزایش است، مقامات بهداشت و درمان ایالات متحده امیدوارند که واکسیناسیون از افزایش مرگ و میرهای ناشی از این بیماری جلوگیری کند.

گفتنی است که تاکنون ۵۴۴ هزار نفر در ایالات متحده جان خود را در اثر ابتلاء به این بیماری از دست داده‌اند.

ایالت نیویورک نیز روز دوشنبه به جرگه چند ایالت دیگر آمریکا از جمله فلوریدا پیوست که در آنها، افرادی که دست کم ۵۰ سال سن دارند، واکسن کرونا را دریافت می‌کنند.

ظرف دو هفته گذشته، بسیاری از ایالت‌های آمریکا از جمله آلاسکا، آریزونا و تگزاس سقف سنی برای دریافت واکسن کرونا را کاهش داده‌اند.