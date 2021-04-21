گنبد نمکی قم یکی از زیباترین گنبدهای جهان

حسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گنبد نمکی به عنوان یکی از پدیده‌های گردشگری، زمین شناسی و جاذبه گردشگری رسوبی است که حدود ۶۰ میلیون سال قدمت و ۹ کیلومتر مربع مساحت و ۳ هزار و ۷۱ متر ارتفاع دارد، گفت: گنبد نمکی قم در ۱۵ کیلومتری جاده قم به سمت جعفریه قرار گرفته و یکی از بهترین نمونه‌های گنبدهای متقارن ایران و جهان محسوب می‌شود که لایه‌های به رنگ‌های سفید، کرم قهوه‌ای، بنفش و قرمز دیده می‌شوند.

مدرس گردشگری و پژوهشگر باستان شناسی با اشاره به اینکه این جاذبه گردشگری حاصل چین‌خوردگی‌های زمین‌شناختی ناشی از فشار دائمی به لایه‌های نمک در طی هزاران سال شکل گرفته است که وجود مناظر و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد در این گنبدها سبب جذب توریست داخلی و خارجی گردیده است، افزود: درون گنبد نمکی وجود دریاچه نمکی زیبا و منحصر به فرد است که در فصول گرم سال به علت تبخیر شدید بخش سطحی آن به غیر از بخش عمیق‌تر آن کاملاً خشک و نمکین می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان از بلورها و سنگ‌های درون گنبد نمکی برای کارهای هنری (درست کردن سنگ‌های بلوری برای شب خواب‌ها) و ایجاد کارآفرینی برای افراد استفاده می‌کنند، ادامه داد: نمک زارهای موجود به صورت کفه های نمکی اطراف گنبد را احاطه کرده و در مسیرهای منتهی به گنبد نمکی می‌توان اشکال چند ضلعی (پلی گون) ایجاد شده توسط نمک را مشاهده کرد.

صادقی افزود: گنبد نمکی قم بدون سنگ پوش بوده و یکی از بهترین نمونه‌های گنبدهای متقارن ایران و جهان محسوب می‌شود.

وی با ابراز گلایه از وجود شهرک‌های صنعتی دام شهر گنبد نمکی ادامه داد: وجود شهرک‌های صنعتی دامشهر در نزدیکی گنبد برای گردشگران ناخوشایند است؛ چرا که بوهای نامطبوع و در بعضی مواقع وجود انبوه حشراتی مانند مگس که حاصل دفن نادرست دام است آزار توریست‌ها را در پی دارد.

مدرس گردشگری و پژوهشگر باستان شناسی با تاکید بر اینکه عدم تبلیغ کافی و عدم انجام پروژه‌ای امکان سنجی گردشکری در گنبد نمکی منجر به عدم بهره برداری مناسب و توسعه‌ی گردشگری در منطقه شده است، گفت: امید است که تمام مسئولین امر، فعالیت‌های مؤثر جهت امکان سنجی و حفظ و نگهداری این پدیده گردشگری را به عمل آورند.