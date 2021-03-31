به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، با توجه به اینکه تعداد زیادی از سینماها در بازارهای بزرگ نیویورک و لس آنجلس دوباره باز شده‌اند، فیلم جدید «گودزیلا در برابر کونگ» محصول برادران وارنر و لجندری می‌خواهد بعد از رکوردشکنی در باکس آفیس جهانی در گیشه‌های آمریکا هم بیشترین فروش دوران کووید -۱۹ را به نام خود ثبت کند.

این فیلم هالیوودی هفته گذشته ۱۲۳ میلیون دلار در سطح جهان فروخت که بیشترین فروش جهانی یک فیلم در دوران پاندمی بود. حالا تخمین زده می‌شود که از چهارشنبه تا پایان یکشنبه این فیلم بتواند تا ۳۰ میلیون دلار در آمریکا بفروشد و عنوان پرفروش‌ترین فیلم پاندمی این کشور را هم از آن خود کند.

این در حالی است که وقتی فیلم از امشب اکران خود را شروع می‌کند، تعداد پرده‌هایی که آن را به نمایش می‌گذارند از «تنت» کریستوفر نولان، «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» یا هر فیلم دیگری بیشتر خواهد بود. این فیلم در بیش از ۳ هزار سینما در آمریکای شمالی به نمایش درمی‌آید که بیشتر از ۲۸۱۰ لوکیشن «تنت» و ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لوکیشنی است که فیلم‌های دیگر به طور متوسط به خود اختصاص می‌دهند.

در بدترین حالت، انتظار می‌رود فیلم «گودزیلا در برابر کونگ» ساخته آدام وینگارد بتواند فروش هفته اول «زن شگفت انگیز ۱۹۸۴» در آمریکا که معادل ۱۶.۷ میلیون دلار بود را پشت سر بگذارد.

با وجود اینکه فروش این فیلم در آمریکا بسیار پایین‌تر از قسمت‌های قبلی مجموعه یعنی «گودزیلا» با ۹۳.۱ میلیون دلار، «گونک: جزیره جمجمه» با ۶۱ میلیون دلار و «گودزیلا: سلطان هیولاها» با ۴۷.۷ میلیون دلار خواهد بود، دلیل اصلی این امر این است که هنوز بیش از ۲۷۰۰ سینما در سراسر کشور بسته باقی مانده‌اند.

البته اینکه انتظار می‌رود این فیلم بتواند رکورد فروش دوران پاندمی را بشکند به این معنی است که سینماروها یک بار دیگر دارند اشتیاق خود برای بازگشت به سینماها را به دست می‌آورند.