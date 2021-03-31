  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵

با دستور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور؛

فردا ۵ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به بهره‌برداری می‎رسد

فردا ۵ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به بهره‌برداری می‎رسد

پنج طرح صنعتی و معدنی با ایجاد هزار و ۲۹۰ فرصت شغلی، فردا پنج‌شنبه، ۱۲ فروردین ماه با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ طرح بزرگ صنعتی-معدنی در قالب پویش «تولید، تداوم امید» فردا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور و به صورت ویدیوکنفرانسی به بهره‌برداری خواهند رسید.

این طرح‌ها شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین در خراسان شمالی، واحد خردایش شماره ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در استان کرمان، طرح شرکت صنایع مس طارم در استان قزوین، تکمیل زیرساخت‌های فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان و طرح تولید کاشی و سرامیک یک شرکت تولیدی در شهرستان آباده استان فارس هستند.

کد مطلب 5178709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه