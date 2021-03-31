به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ طرح بزرگ صنعتی-معدنی در قالب پویش «تولید، تداوم امید» فردا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور و به صورت ویدیوکنفرانسی به بهره‌برداری خواهند رسید.

این طرح‌ها شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین در خراسان شمالی، واحد خردایش شماره ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در استان کرمان، طرح شرکت صنایع مس طارم در استان قزوین، تکمیل زیرساخت‌های فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان و طرح تولید کاشی و سرامیک یک شرکت تولیدی در شهرستان آباده استان فارس هستند.