مشارکت پرشور در انتخابات سبب قوی شدن ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به درپیش بودن انتخابات در سال جاری تاکید کرد: با حضور پرشور در صحنه انتخابات و صندوق‌های رأی برای قوی شدن ایران پای کار بیاییم زیرا مشارکت پرشور سبب قوی شدن ایران می‌شود.

وی با اظهار اینکه به دولت جوان و انقلابی برای تقویت ایران نیاز داریم، خواستار مشارکت پرشور مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی شد و گفت: همچنین برای تحقق شعار تولید باید به صورت عملیاتی وارد عمل شویم و موانع را رفع کنیم.

وی با عنوان اینکه برخی از موانع فراروی تولید حقوقی و قانونی هستند خواستار ورود مجلس برای رفع آن شد و از دولت نیز خواست تا نسبت به بخشنامه‌های خلق الساعه و پشت سرهم تعیین تکلیف کند.

امام جمعه ساری تسهیل در فرایند سرمایه گذاری و تولید را لازمه تحقق شعار سال بیان کرد.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه سال گذشته با مشکلات و تحریم‌های زیادی روبرو بودیم، گفت: این مشکلات و تحریم سرمایه گذاران را با مشکلاتی روبرو کرده است.

وی به سرمایه گذاری دولت در حوزه‌های مختلف در استان اشاره و اضافه کرد: دولت در حوزه مدیریت و ساماندهی آب‌های سطحی ورفع مشکل پسماند در استان تلاش‌های خوبی داشته است، هرچند نباید انتظار داشت همه مسائل در یک دوره زمانی خاص به سرانجام برسد.

حسین زادگان میزان جمع آوری آب‌های سطحی ر ا در استان ۱۲ درصد ذکر کرد و گفت: متأسفانه طی سال‌های قبل اختلافات سیاسی و رقابت کودکانه مازندران را از توسعه عقب نگه داشته است در حالی که باید با همدلی و وحدت موانع فراروی توسعه را برطرف کنیم.

وی نرخ تورم سالانه را در مازندران ۳۱ درصد ذکر کرد و درباره شعار سال جاری نیز گفت: مخاطب اصلی شعار سال دولت بوده و باید با همکاری دیگر قوا با مانع زدایی از تولید حمایت کند.